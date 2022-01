- Jeg forstår ikke rigtigt, at han på dagen i dag, hvor Kristian skulle gå af med værdighed, i stedet for skyder på andre.

Pia Kjærsgaard er uenig med afgående formand Kristian Thulesen Dahl, som tidligere søndag sagde, at Pia Kjærsgaard har blandet sig for meget.

- Han burde se tilbage på sin egen tid og sige, at nu har han haft sin tid, og nu vil han være en del af folketingsgruppen og være loyal, siger hun.

Pia Kjærsgaard kan ikke pege på ét bestemt tidspunkt, hvor deres forhold led skade, men hun siger, at det er naturligt, at folk bliver frustrerede, når det går dårligt for partiet.

Hun afviser, at hun har blandet sig for meget og fremhæver, at hun var formand for Folketinget i fire år, hvor hun havde fokus på den opgave.

Pia Kjærsgaard pointerer dog, at hun som folketingsmedlem har haft ret til at kommentere partiets udvikling.