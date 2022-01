23/01/2022 KL. 10:30

For abonnenter

Som teenager nærstuderede Morten Messerschmidt videoer af sine idoler. Søndag kan han få den magt, han i 20 år har drømt om

Morten Messerschmidt er en gåde, som ingen helt har løst. Han har altid haft øje for magt, og hans 20 år i offentlighedens lys er så vilde, mættede og tragiske, at de kunne dække et helt menneskeliv. Søndag kan det hele kulminere, når han forventes at blive valgt som formand for Dansk Folkeparti. Men hvem er han egentlig?