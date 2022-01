Politisk aftale kan løfte pensionisters økonomi markant

Som en del af reformpakken ”Danmark kan mere I” er det aftalt at afskaffe modregninger i folkepensionen som følge af en partners arbejdsindkomst.

Ud over at det kan friste flere seniorer og pensionister til at blive i arbejde, så vil det også kunne få en betydelig økonomisk effekt for flere pensionister.

Det vurderer Mads Moberg Reumert, der er cheføkonom i Danica Pension. Han har regnet på især de økonomiske konsekvenser af den politiske aftale, der er indgået fredag aften.