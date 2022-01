Sidste weekend deltog formandskandidaterne i en debat i DF-regi, hvor partiets medlemmer kunne stille spørgsmål.

Siden den debat meddelte Erik Høgh-Sørensen, at han droppede sit formandskandidatur for at støtte Henriksen. Dermed er der kun tre kandidater tilbage i kampen om at afløse Kristian Thulesen Dahl som formand.

Thulesen Dahl meddelte sin afgang efter partiets skuffende kommunalvalg i november. Formandsvalget finder sted søndag eftermiddag i Herning ved et ekstraordinært årsmøde.