Endnu en DF’er har givet sin støtte til Merete Dea Larsen

- Det er de delegerede, der beslutter, hvem der skal være vores næste formand. Sådan er det!

- Jeg har stor respekt for folketingsgruppen - alle har hver især deres kvalifikationer. Og jeg vil gerne sige tak for samarbejdet.

- Mon ikke det bedste for folketingsgruppen er, at de to dygtige formænd, vi har haft, giver en ny formand plads og rum til at blive en god leder?

- Til slut vil jeg offentliggøre, at ud af de mulige kandidater er det Merete Dea Larsen, der får min støtte på søndag, skriver Adsbøl på Facebook.