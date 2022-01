Partistifter og tidligere DF-formand Pia Kjærsgaard er parat til at give afkald på en plads i ny DF-ledelse under Morten Messerschmidt. Hvis det kan bidrage til ro i DF.

Meldingen fra Kjærsgaard kommer, fordi en række folketingsmedlemmer offentligt har luftet tanker om at smutte fra DF, hvis Messerschmidt - DF’s nuværende næstformand - bliver ny formand.

- Jeg synes, at vi skal have samling på det her parti. Denne valgkamp har udviklet sig beskidt. Meget mere, end nogen kunne have forestillet sig. Det har været meget ubehageligt, og det ved jeg, at mange af vores medlemmer i baglandet også synes, siger Kjærsgaard.

- Faktisk har det været sådan, helt underligt, at nu har det været baglandet, der har sagt til folketingsgruppen, at nu skal der ro på. Det plejer at være nogenlunde omvendt. Men jeg kan godt forstå det, for det har været helt utåleligt.