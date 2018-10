S og SF til minister: Hjælp vores egne unge i stedet for at hente arbejdskraft fra udlandet

»Det her illustrer mere end noget andet, hvor grotesk og provokerende en overspringshandling det er, at regeringen har sat sig for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft i stedet for at tage hånd om de unge, vi selv har.«

Sådan siger SF’s beskæftigelsesminister, Karsten Hønge, efter at Jyllands-Posten på baggrund af nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) i går har kunnet berette, at antallet af unge, der hverken er i job eller uddannelse, er stigende.

Undersøgelsen fra AE viser, at 169.000 unge i alderen 15-29 er inaktive og har svært ved at finde fodfæste, og særligt overraskende er det, at stigningen er særligt stor blandt den gruppe af unge, der har taget en studentereksamen eller en videregående uddannelse. Blandt dem er antallet af ledige steget fra i 22.000 i 2013 til 60.000 i 2017.

Minister: Flygtninge og indvandrere er med til at forværre unges ledighed

Både Karsten Hønge (V) og Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen er bekymrede over tallene og kalder det paradoksalt, at regeringen i et nyt udspil har lagt op til at gøre det nemmere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, når så mange danske unge går ledige.

»Det er et kæmpe problem, at vi har så mange unge gående, der ikke er i gang med noget som helst. Når det så oven i købet viser sig, at mange af dem rent faktisk har taget en uddannelse, så synes jeg det er meget mærkeligt, at regeringen råber op om, at vi mangler arbejdskraft og vil løse det ved at hente folk fra udlandet,« siger Leif Lahn Jensen (S).

De to ordførere opfordrer ministeren og resten af regeringen til at genoverveje udspillet og droppe planerne om at hente flere udlændinge til Danmark for at arbejde.

De mener i stedet, at der skal bruges mange flere ressourcer på at hjælpe de unge, som hverken er en del af arbejdsmarkedet eller under uddannelse, videre i systemet.

Leif Lahn Jensen (S) peger på, at vi skal undgå at presse de unge for meget, fordi de dermed risikerer at gå ned med flaget og af den grund ende i ledighed. Desuden mener han, at der skal sættes mere ind på at forsøge at matche de unge med virksomheder, der har ledige stillinger.

»Jeg tror, at det der betyder noget for de unge, er at komme ud og gøre en forskel og føle, at de kan bruges til noget i erhvervslivet, og hvis de er for sårbare, må man bare starte med at få dem 50 procent i gang og på den måde stille og roligt få dem ud på arbejdsmarkedet,« siger han.

Ifølge Karsten Hønge kan den stigende ledighed blandt unge også forklares ved, at for få unge tager en erhvervsuddannelse og ender som arbejdsløse, fordi der ikke er brug for deres kompetencer. Han vil have regeringen til at investere meget mere i den sektor, for at sikre, at erhvervsuddannelserne får et bedre image.

Beskæftigelsesministeren har tidligere skrevet i et svar til Jyllands-Posten, at de nye tal også bekymrer ham, og at regeringen til efteråret som et led i Sammenhængsreformen kommer med et udspil, der har til formål at sikre bedre sammenhæng i vejen til uddannelse og job.