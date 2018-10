Håbede Pape havde mere i posen: »Jeg har svært ved at se, at det her slår til«

Der er masser af gode takter i justitsminister Søren Pape Poulsens (K) udspil om et mere lokalt og borgernært politi.

Men regeringen bør gå endnu længere.

Sådan lyder det fra Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

»Det er glædeligt, at regeringen nu vil gøre noget af det, vi længe har efterlyst. Men vi er ikke i mål,« siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

Overblik: Sådan vil Pape få politiet tættere på borgerne

Han mener specifikt, at de 150 ekstra lokalbetjente, som regeringen forslår, er for lidt. Der er brug for »en hel del« flere, mener han, uden at ville sætte præcist tal på.

»Jeg er klar over, at der er et flaskehalsproblem, fordi det tager tid at få uddannet nye betjente på politiuddannelsen. Men jeg vil være meget ærgerlig, hvis 150 betjente er det endelige antal,« siger han.

»Jeg har svært ved at se, at det her slår til.«

Peter Kofod Poulsen peger på, at særligt landdistrikterne og de mindre byer har sagt farvel til adskillige nærpolitistationer og landbetjente siden den store politireform centraliserede politiet i 2007 og skar antallet af politikredse fra 52 til 12.

DF ønsker at rette op på nogle af »fortidens fejl«, og har derfor tidligere efterlyst helt op til 2.000 ekstra politifolk.

Pape: 150 ekstra lokalbetjente skal skabe mere lokal tryghed

Også Socialdemokratiet er optaget af at gøre politiet mere borgernært. Der skal for eksempel oprettes 20 nye nærpolitienheder i hele landet, som S har foreslået. Retsordfører Trine Bramsen roser derfor regeringen for at komme et stykke af vejen:

»Man kan vist ikke være imod det, regeringen er kommet med i dag. Det er glimrende tanker, som vi også selv har gjort os,« siger hun.

Hun undrer sig dog over, at regeringen ikke gør mere for at forebygge eksempelvis indbrud. Her foreslår Trine Bramsen at ændre bygningsreglementet, så der stilles krav om tyverisikring af døre og vinduer.

»Det ville for alvor batte, hvis man skal forhindre indbrud, så det undrer mig, at justitsministeren ikke tager det med,« siger hun.

Netop S og DF udgør sammen med regeringen partierne i politiforligskredsen. Den skal nu drøfte regeringens udspil nærmere.