En eventuel S-ledet regering vil gøre det til en absolut hovedprioritet at etablere asyllejre til flygtninge og migranter i eksempelvis Nordafrika.

Socialdemokratiet kan dog hverken sætte årstal på eller nævne hvilke lande, der skal huse centrene. Men Mette Frederiksen fastholder, at planen er realiserbar:

»Det kommer det her. Men det kræver, at nogen går foran. Derfor kan jeg svare, at i forhold til i dag, vil den her opgave få aldeles hovedprioritet, såfremt jeg måtte blive statsminister,« sagde hun under Folketingets åbningsdebat torsdag.

Lejre til migranter bremses af uvilje

Socialdemokratiet går til valg på forslaget om et totalt stop for asylbehandling i Danmark. Spontane asylansøgere skal i stedet sendes til et dansk drevet modtagecenter i et endnu uspecificeret tredjeland i f.eks. Nordafrika, hvor deres sag skal behandles.

Indtil videre ser planen ud til at have lange udsigter, og det er mildt sagt et åbent spørgsmål, hvor lejrene skal ligge. Flere afrikanske lande såsom Tunesien og Marokko har afvist at huse dem, og blandt andre Venstre har kritiseret forslaget for at være urealistisk og en »tynd kop te«.

Mette Frederiksen anerkender, at en stor diplomatisk og udenrigspolitisk indsats er nødvendig for at reformere asylsystemet, sådan som S ønsker det. Men planen er realistisk, fastholder hun.

Det var Venstres udlændingeordfører Mads Fuglede, der under åbningsdebatten spurgte hende, om hun ville garantere, at der bliver etableret en flygtningelejr i Afrika i hendes første valgperiode, hvis hun bliver statsminister.

S er optimistisk – men migrantlejre i Nordafrika kan have lange udsigter

En sådan garanti afviste Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye for nylig at give i Jyllands-Posten. Og Mette Frederiksen fastholdt da også linjen:

»Spørgeren ved godt, at der er en bred erkendelse i Folketinget af, at det nuværende asylsystem er uholdbart. At man bør lave modtagecentre og flytte asylbehandlingen til nærområderne i stedet for Danmark. Men at stå her og love præcis hvilken dato ville være useriøst,« sagde hun.

Hun opfordrede i stedet regeringen til at samarbejde med S om at skubbe projektet fremad.

Mens debatten fortsætter i folketingssalen dagen igennem, er udlændingeminister Inger Støjberg (V) i Østrig, hvor hun præsenterer en fælles dansk-østrigsk vision for et nyt europæisk asylsystem. Visionen indeholder blandt andet et punkt om, at afviste asylansøgere, der ikke umiddelbart kan sendes hjem til deres oprindelsesland, skal sendes til udrejsecentre i lande uden for EU.

Men trods flere måneders forsøg er det ikke lykkedes Danmark og Østrig at finde et sådant land, der vil huse EU’s afviste asylansøgere.

I lidt den samme boldgade meddelte Inger Støjberg tidligere i dag, at Danmark for tredje år i træk ikke tager imod kvoteflygtninge fra FN-systemet i 2018.



Mette Frederiksen støtter beslutningen:

»Ja, det gør vi. Integrationsudfordringen er stadig så voldsom, at vi fastholder den position, vi har. Det, vi så kan diskutere, er, om vi kan tage nogle af de mest udsatte i kvotesystemet,« sagde hun.

Danmark har traditionelt taget imod 500 kvoteflygtninge om året via systemet, der skal beskytte nogle af de mest udsatte flygtninge i verden.



Det fortsatte stop for kvoteflygtninge møder hård kritik fra SF’s formand, Pia Olsen Dyhr:

»Kvotesystemet er det eneste retfærdige alternativ til det spontane asylsystem, som er årsag til at flygtninge sætter livet på spil i Middelhavet, mens de svageste efterlades under kummerlige kår i nærområderne. Derfor er det simpelthen som at tisse i bukserne at undergrave systemets troværdighed,« siger hun i en skriftlig kommentar.

SF har netop fremsat et forslag i Folketinget om, at Danmark igen skal tage del i FN’s kvoteflygtningeordning.