Claus Hjort afviser Khader: »Det er ikke vores stil at ligge og angribe løs«

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er lodret uenig med den nytiltrådte formand for Folketingets Forsvarsudvalg, Naser Khader (K).



Ved ankomsten til Natos forsvarsministermøde i Bruxelles onsdag fastslår Claus Hjort, at Danmark ikke skal gå til modangreb på udenlandske hackere - eksempelvis den russiske hackergruppe Fancy Bear, der er tæt forbundet med Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU.



Over for DR Nyheder foreslår Naser Khader ellers netop dét; at Danmarks strategi mod cyberangreb skal ændres fra defensiv til offensiv − at »vi skal hacke dem, som hacker os.« Det er vigtigt at markere nogle røde linjer i stedet for at påtage sig rollen som »duks«, mener den konservative politiker.

»Vi har længe forsøgt at sige: Lad nu være med at hacke os. Hvorfor bliver I ved med det? Hvorfor forsøger I at underminere vores demokrati og institutioner? Og det har bare ikke virket, det bliver bare ved. Derfor skal vi gå i offensiven,« siger han til DR Nyheder.

Claus Hjort er uenig.

»Det er ikke vores stil at ligge og angribe løs med cyber. Men det er klart, at den trussel vi ser fra Rusland er ganske alvorlig. Og vi oplever dagligt, at der er angreb på vores kritiske infrastruktur, elsystemet f.eks. hvor russerne prøver at hacke sig ind,« siger han.

Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) udgør cyberangreb en af de allerstørste trusler mod Danmark og danske interesser i øjeblikket.

I flere år har det danske forsvar arbejdet på at opbygge en egentlig cyberangrebskapacitet, der skal støtte forsvaret og fremover også Nato med både offensive og defensive cyberoperationer. På det seneste fireårige forsvarsforlig blev der afsat hele 1,4 mia. kr. til cyberområdet.

Russernes mål med at hacke sig ind i kritisk infrastruktur såsom elforsyningen kan være at lamme systemerne eller placere skadelig software − malware − som kan aktiveres i en krisesituation.

»Det har vi set, at de har gjort i Ukraine, hvor elforsyningen blev lammet,« siger Claus Hjort.

Men hvorfor så ikke gå til angreb, som Khader foreslår?

»Jamen altså, det ligger jo ikke i vores sikkerhedspolitiske strategi, at vi som lille Danmark skal ligge og angribe rundt omkring. Vi skal opbygge et forsvar. Og så må man i Nato i fællesskab diskutere, hvor tærsklen er. Hvis det er et alvorligt cyberangreb, så behøver svaret ikke være et cyberangreb tilbage. Det kan også være konventionelt.«

Med ”konventionelt” menes et klassisk militærangreb med for eksempel kampfly eller soldater.

Er det ikke et problem, at formanden for Folketingets Forsvarsudvalg vil i krig, men forsvarsministeren siger, at det skal vi ikke?

»Han giver vel udtryk for sådan en følelse af, at det er for galt, det russerne ligger og laver, og det kræver et svar. Men vi bevarer balancen,« svarer Claus Hjort Frederiksen.