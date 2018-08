Microsoft har forhindret russisk hackerangreb mod konservative

Microsoft har forhindret russiske hackeres forsøg på at stjæle oplysninger fra konservative politikere i USA. Det oplyser den amerikanske softwaregigant.

Russiske hackere forsøgte at stjæle oplysninger fra politiske organisationer - blandt andet fra det Internationale Republikanske Institut og tænketanken Hudson Institute, oplyser Microsoft.

De russiske hackere har også forsøgt at trænge ind i to tænketanke og i amerikanske senatorers netværk.

Men sikkerhedspersonale genvandt kontrol over seks netdomæner, som hackere havde infiltreret, og forhindrede angrebet, som ifølge de amerikanske softwareeksperter blev udført af hackergruppen "Fancy Bear".

Hackergruppen, der også er kendt som "Pawn Storm" og "APT28", skal tidligere have forsøgt at hacke Danmarks Forsvar og den franske præsident Emmanuel Macrons valgkampagne.

- Vi er bekymret for, at dette og andre angreb udgør en sikkerhedsrisiko for et stigende antal grupper med forbindelse til begge de politiske partier i USA op til midtvejsvalget i november, skriver Microsoft i en blog om dets kamp mod hackere.

The New York Times antyder, at de to tænketanke kan være blevet mål, fordi de tidligere har været støtter af præsident Donald Trump, men i dag er imod præsidenten og opfordrer til flere sanktioner mod Rusland.

Senator John McCain er med i ledelsen af det ene institut - Det Internationale Republikanske Institut.