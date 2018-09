Holland udviser russere efter forsøg på at hacke laboratorium

Hollandske myndigheder har anholdt og udvist to formodede russiske spioner tidligere i år.

Myndighederne mener, at russerne forsøgte at hacke sig ind i et schweizisk laboratorium, der foretager prøver af kemiske våben.

Spiez-laboratoriet, der ligger i den schweiziske by Bern, havde blandt andet til opgave at analysere prøver fra nervegiftangrebet på den russiske eksspion Sergej Skripal i Storbritannien 4. marts.

Laboratoriet foretager analyser for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), der blandt andet også afprøver påstande om anvendelse af kemiske våben i Syrien.

Udvisningerne af de to russere har ikke tidligere været nævnt af de schweiziske eller hollandske myndigheder.

Ifølge den schweiziske avis Tages-Anzeiger blev de russiske spioner anholdt i den hollandske by Haag tilbage i foråret.

- De schweiziske myndigheder er opmærksomme på sagen om de russiske spioner, der blev opdaget i Haag og udvist fra samme sted, siger en talskvinde for den schweiziske efterretningstjeneste FIS.

Hun tilføjer, at FIS har hjulpet til med at undgå "ulovlige handlinger mod vigtig schweizisk infrastruktur".

Talskvinden ønsker ikke at kommentere sagen yderligere. Men hun oplyser, at efterretningstjenesten nu arbejder "aktivt" sammen med Storbritannien og Holland.

Lørdag oplyser den schweiziske anklagemyndighed til nyhedsbureauet AFP, at de samme to russere har været under efterforskning siden marts 2017 for et andet cyberangreb. Det var rettet mod Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Den schweiziske regering indkaldte fredag Ruslands ambassadør i landet for at protestere over, hvad regeringen betegner som et "forsøg på angreb".

Stanislav Smirnov, der er talsmand for den russiske ambassade i Schweiz, kalder sagen "absurd".

- Vi mener, at dette er en ny anti-Rusland-løgn fabrikeret af de vestlige medier. Det er absurd med disse helt nye grundløse anklager, siger han.

Hollands forsvarsministerium afviser at kommentere sagen.

Den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia blev fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury den 4. marts.

Britiske videnskabsfolk analyserede sig frem til, at far og datter blev udsat for nervegiften Novichok. Storbritannien beskylder Rusland for at stå bag angrebet.

Som reaktion på angrebet udviste USA og 21 EU-lande flere end 150 russiske diplomater.

Tilbage i marts oplyste Hollands premierminister, Mark Rutte, at landet havde udvist to russiske efterretningsfolk.

Rutte oplyste dengang ikke yderligere om sagen, og det er derfor uklart, om der er tale om de samme russiske spioner.