Minister får kritik for »meget kontroversielt« valg af præst

Han er valgmenighedspræst i Herning og Gjellerup og har i årevis været en aktiv samfundsdebattør blandt andet som medlem af Etisk Råd og Islamkritisk Netværk.

Og på tirsdag er det den 63-årige Morten Kvist, som er blevet udvalgt til at stå for at prædike i Christiansborg Slotskirke i forbindelse med åbningen af Folketinget.

Men valget af Morten Kvist er dybt kontroversielt og et forkert politisk signal at sende fra kirkeminister Mette Bock (LA), mener en række folketingspolitikere. Det skriver DR.

Pia Kjærsgaard kritiserer regeringen for høringssvar i ferien

Morten Kvist har, efter han i 1984 blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet, også arbejdet en årrække som forstander på Askov Højskole, før han i 1998 blev valgmenighedspræst for Herning og Gjellerup valgmenigheder. Foto: Arkiv

»De ting, præsten har givet udtryk for i forhold til homoseksuelle, tager jeg på det kraftigste afstand fra – og jeg synes ikke, de falder inden for rammen af en grundtolerance i vores demokrati,« siger Flemming Møller Mortensen (S), der er medlem af Folketingets Kirkeudvalg, til mediet.

Også SF's gruppeformand, Jacob Mark, og Alternativets kirkeordfører, Carolina Magdalene Maier, er blandt dem, som er uforstående over for valget. Sidstnævnte siger til DR, at hun mener, der er tale om »et meget kontroversielt valg«.

Morten Kvist har tidligere argumenteret imod kirkelige vielser af homoseksuelle. Og tilbage i 2008 kom han i modvind, da han stillede sig kritisk over for, at Københavns Kommune godkendte to homoseksuelle par som plejefamilier for anbragte børn.

I et interview med Politiken udtalte han således, at der »nemt kan gå rettighedsfundamentalisme i det«.

»For nu at stille det skarpt op: Hvad med de pædofile - har de også rettigheder? De pædofile har et stærkt behov for at være sammen med børn, skal de så have lov til det?,« lød det blandt andet fra Morten Kvist i interviewet.

Præsten med overskud af ord 60 år mandag: Både det skrevne og talte ord - og mange af dem - er Morten Kvist stærkeste arbejdsredskab.

Kirkeminister Mette Bock kan dog ikke forstå kritikken, som oppositionspolitikerne rejser.

»Jeg synes, det er en indsnævret, misforstået og fordomsfuld tilgang, hvis man mener, at vi skal krydsforhøre de præster, der skal prædike ved Folketingets åbningsgudstjeneste,« siger hun til DR og påpeger, at Morten Kvist, må have »præcis de holdninger, han har«.