Venstre-minister: Nedlæg råd med eksperter, og brug pengene på politikerne

Folketinget skal tage magten tilbage fra eksperter, som lancerer politiske forslag.

Det mener folketingsmedlem og minister Eva Kjer Hansen (V), som sammen med sin rådgiver har skrevet bogen ”Det forsømte folketing”, der udkommer tirsdag, hvor Folketinget åbner.

Konkret foreslår de at nedlægge Det Etiske Råd, Det Økonomiske Råd og Klimarådet, som ifølge forfatterne bedriver »skattefinansieret lobbyisme«. Besparelsen på ca. 45 mio. kr. bør gå til, at folketingsmedlemmer kan få flere medarbejdere, som kan hjælpe dem med at udvikle politik.

»Vi bruger mange penge på de råd, som selv udvider deres mandat til at udtale sig om alt mellem himmel og jord. Vi burde hellere bruge de ressourcer på at lade Folketinget arbejde med de politiske forslag,« siger Eva Kjer Hansen, der i dag er minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

I bogen bemærkes det, at Det Etiske Råd bl.a. har foreslået en klimaskat på oksekød, og at de økonomiske vismænd har anbefalet en afgift på brændeovne.

»Det er politiske diskussioner, som vi godt kan tage selv frem for at uddelegere til såkaldte faglige folk,« siger Eva Kjer Hansen.

Rådene rådgiver Folketinget og regeringen og kontrollerer bl.a., at politikerne lever op til mål i budgetloven og klimaaftaler.

Det Etiske Råds formand fremhæver, at rådet ifølge loven beskæftiger sig med »bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer«.

»Klimakrisen er for mig at se et af de største etiske spørgsmål, så kødskatten var for mig at se inden for vores mandat. Men vi var godt klar over, at det var på kanten,« siger Gorm Greisen.

Formand for Det Økonomiske Råd Michael Svarer hæfter sig ved, at Folketinget selv har bedt om at få leveret miljøanalyser.

»Vi ser vores analyser som et bidrag til den økonomisk-politiske debat. Hvis man synes, det er en dårlig idé, skal man nok ændre vores mandat,« siger han.

Minister: Politikernes troværdighed er så lille, at det udgør et demokratisk problem Eva Kjer Hansen (V) foreslår, at folketingets politikere lukker sig inde og ikke kommer ud igen, »før vi har fundet ud af, hvordan vi får noget mere værdighed tilbage i Folketinget.«

DF-gruppeformand Peter Skaarup mener, at rådene kommer med relevante indspark.

»Jeg er ikke lige med på at nedlægge. Men jeg synes, de skal begrænse sig,« siger han.