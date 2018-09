S-udspil kritiseres for at fastholde kontanthjælpsloft

Socialdemokratiet lancerede lørdag i forbindelse med partiets årlige kongres et nyt børne- og socialudspil.

Det indeholder 18 konkrete forslag, der skal skabe bedre forhold for socialt udsatte.

Forslagene går blandt andet ud på at tage bedre og tidligere hånd om børn, der må tvangsfjernes.

Der er også forslag om at nedbringe antallet af hjemløse, hjælpe kvinder ud af prostitution og give udsatte gratis tandpleje.

Kontanthjælpsloftet er derimod ikke nævnt med ét eneste ord. Og det undrer Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Han mener, at det er på tide at tage et opgør med kontanthjælpsloftet, der har givet nogle udsatte familier endnu færre penge at gøre godt med.

- Jeg synes, det er helt afgørende, at vi i et så rigt land som Danmark går i spidsen for også at mindske fattigdom i vores eget land.

- De punkter, der vedrører socialt udsatte, tager gode skridt, men når ikke hele vejen rundt. Udspillet mangler, hvad det betyder, at mennesker får et så ringe forsørgelsesgrundlag, som man gør på reducerede kontanthjælpsydelser, siger Jann Sjursen.

SF har direkte stillet det som et krav, hvis partiet skal støtte en S-ledet regering, at kontanthjælpsloftet forsvinder.

- Bekæmpelse af børnefattigdom handler blandt andet om at afskaffe kontanthjælpsloftet, siger socialordfører Trine Torp.

Endelig er der også i Socialdemokratiets egne rækker medlemmer, der gerne ser højere kontanthjælpsydelser, end det er tilfældet i dag.

Ritzau har foretaget en rundspørge blandt partiets lokalformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer.

Her har 71 procent af de 241, der har svaret, sagt ja til, at de ønsker at fjerne kontanthjælpsloftet.

Det gælder blandt andre Marie Møller, der er byrådsmedlem i Køge.

- For mig er det socialdemokratisk politik at tage fra de rige og give til de fattige. Solidaritet skal være vores hovedprioritet.

- Derfor skal vi hjælpe dem, der har det svært, og derfor skal vi af med kontanthjælpsloftet, fordi det er liberal politik og ikke socialdemokratisk, siger hun.

Mette Frederiksen, der er formand for Socialdemokratiet, indrømmer da også, at man er nødt til at kigge på det eksisterende kontanthjælpsloft, hvis partiet får regeringsmagten efter et valg.

Men hun fastholder, at man først vil lade en ydelseskommission arbejde i 12 måneder og undersøge området til bunds, før der bliver lavet ændringer i de nuværende satser.

- Ydelser har selvfølgelig en betydning, men man løser ikke de sociale problemer ved at fjerne kontanthjælpsloftet. Der var jo også sociale problemer for fire år siden i Danmark.

- Der er familier, der hænger fast i de lavere ydelser. Derfor skal vi have kigget på, om vi kan finde på noget, der er smartere end bare en lav eller en høj ydelse, siger formanden.

Det nuværende kontanthjælpsloft blev indført i 2016 af regeringen og Dansk Folkeparti.

Målet var at øge gevinsten ved at komme i arbejde ved at sætte et loft over de sociale ydelser, som kontanthjælpsmodtagere og folk på integrationsydelse kan få.