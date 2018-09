S: Vi prioriterer velfærden - det gør regeringen ikke

Forskellen er til at få øje på, hvis man ser på regeringens finanslovsforslag og Socialdemokratiets eget forslag til en finanslov for 2019.

Det mener finansordfører Benny Engelbrecht (S), efter at Socialdemokratiet netop har fremlagt sit finanslovsforslag. Det har fået titlen "Gør gode tider bedre - for alle".

Torsdag førstebehandler Folketinget regeringens finanslovsforslag.

- Vi vil holde hånden under velfærden. I tre år har den nuværende regering sparet. Nu er regeringen i forbindelse med den næste finanslov så kommet med lidt flere gaver, end den plejer.

- Men frem mod 2025 vil regeringen fortsætte en politik, hvor man skærer år for år, siger Engelbrecht.

Finanslovsforslag: S vil bruge flere penge på ældrepleje og hente flere penge fra øget arveafgift

I Venstre er meldingen - ikke overraskende - en anden. Venstre konstaterer, at man har været med til at tilføre 75 milliarder kroner ekstra til velfærd hen over de seneste 17 år.

- Hvis man lytter til venstrefløjen, lyder det som om, at Danmark er ved at kollapse, sagde Venstres politiske ordfører, Britt Bager, onsdag.

- De har været gode til at råbe op om, at det går dårligt i samfundet, og at der bliver skåret på velfærden.

- Vi gør bare opmærksomme på, at hvis man kigger ud af vinduet, så går det godt, sagde hun.

Socialdemokratiet prioriterer blandt andet en værdig ældrepleje, at få 500.000 grønne biler - for eksempel brintbiler - på vejene i 2013 og at afskaffe besparelser på to procent årligt på uddannelserne.

Partiet finder pengene to steder. Dels 4,6 milliarder kroner fra en række centrale reserver på finanslovforslagets paragraf 35.

Dels 1,3 milliarder kroner ved at hæve arveafgiften, når virksomheder overdrages. Endelig vil partiet sænke statstilskuddet til privatskoler.

Det fremgår dog ikke, hvad det eksempelvis vil koste, hvis der skal være 500.000 grønne biler på vejene i 2030.

- Det er klart, at første skridt skal tages i 2019. Det er ikke i 2019, at vi kommer i mål med at få 500.000 grønne biler i 2030.

- Men vi skal i gang med infrastrukturudrulninger, og det står på agendaen, at vi skal kigge på lavere afgifter for elbiler. Det vil være et oplagt sted at begynde, siger Engelbrecht.

Han medgiver, at Socialdemokratiet især "har skærpet sin position" med udmeldingen om, at man vil stoppe besparelserne på to procent årligt - omprioriteringsbidraget - på uddannelserne.

Regeringen vil først fra 2022 sløjfe omprioriteringsbidraget på uddannelserne.