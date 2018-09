Overblik: Det vil Socialdemokratiet prioritere

Torsdag førstebehandler Folketinget regeringens finanslovsforslag for 2019. Socialdemokratiet har netop fremlagt sit eget finanslovsforslag.

Her er et overblik over nogle af partiets prioriteringer:

Tryghed om velfærden:

Socialdemokratiet vil prioritere, at kvaliteten af omsorgen i ældreplejen løftes markant i 2019.

Socialdemokratiet vil afskaffe brugerbetaling for akutpladser. Man vil sikre, at behandlings- og plejeophold, der før var gratis, fordi det foregik inde på sygehuset, ikke pludselig skal koste borgerne penge, bare fordi det nu sker på en akutklinik. Derfor vil Socialdemokratiet afsætte 100 millioner kroner årligt til at afskaffe brugerbetaling på akutpladser.

Socialdemokratiet foreslår, at der etableres nye nærhospitaler med sygehusfunktioner, hvor borgerne kan blive behandlet for helt almindelige og ukomplicerede sygdomme.

Ud over nærhospitaler ønsker Socialdemokratiet at oprette 20 nye nærpolitienheder. Man vil også målrette udflytning af uddannelsespladser til alle dele af Danmark.

Mere grøn omstilling:

Socialdemokratiet vil nedsætte en "Ren-luft-pulje". Den skal bidrage til at mindske luftforureningen. Puljen skal støtte kommunale initiativer til fremme af elbusser og mere miljøvenlige brændeovne.

Socialdemokratiet vil etablere mere bynær skov, som kan være med til at beskytte drikkevandet.

Socialdemokratiet vil have 500.000 grønne biler - biler, der kører på el, brint eller en blanding af el og benzin - i 2030.

Uddannelse af unge og ufaglærte:

Socialdemokratiet vil afskaffe regeringens omprioriteringsbidrag - besparelser på to procent årligt - på uddannelserne.

Finansiering:

Partiet finder pengene to steder. Dels 4,6 milliarder kroner fra en række centrale reserver på finanslovforslagets paragraf 35. Dels 1,3 milliarder kroner ved at hæve arveafgiften, når virksomheder overdrages. Endelig vil partiet sænke statstilskuddet til privatskoler.