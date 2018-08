EL-ordfører i chok over S: »Vanvittigt at opfordre forældre til at sælge deres børn for 1.000 kr. om måneden«

»Hvor er det vanvittigt, at politikere kan få sig til at opfordre forældre til at sælge deres børn for 1.000 kr. om måneden. Er det virkelig Socialdemokratiets menneskesyn?«.

Sådan lyder reaktionen fra Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører Nikolaj Villumsen, efter at Socialdemokratiet har sagt ja til at kigge åbent på regeringen og Dansk Folkepartis nye krav til udlændingestramninger.

Politiken har set regeringsnotatet, der indeholder ni forslag til stramninger af udlændingepolitikken. Heri er et forslag om, at en flygtning kan blive kompenseret med »1.000 kr. om måneden til op til to familiemedlemmer i hjemlandet«, hvis flygtningen og familien giver afkald på retten til familiesammenføring.

Et forslag, som Socialdemokratiet ikke vil afvise at kigge på. Mattias Tesfaye, der er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, har derfor opfordret regeringen og DF til at invitere S til de kommende forhandlinger på området.

Overblik: S støtter næsten alle DF's udlændingestramninger

Socialdemokratiets positive holdninger til stramningerne har allerede sendt store skvulp gennem resten af oppositionen.

De Radikales integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen mener ifølge Ritzau, at »Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti synes at synkronisere mere og mere af deres politik på det område« og påpeger, at hun efterhånden har svært ved at se forskel på de to partier.

Hos Alternativet er man heller ikke begejstret for, at Socialdemokratiets linje på udlændingeområdet lægger sig så tæt op ad Dansk Folkepartis.

»Det, jeg ikke forstår, er, at det skulle være et paradigmeskifte at føre en ekstrem hård politik over for mennesker på flugt?«, skriver Alternativets udenrigsordfører Rasmus Nordqvist, som mener, at det »ikke ligefrem er overraskende, at S kopierer DF«.

DF: S rykker sig mere og mere i udlændingepolitikken

Ordet "paradigmeskifte" dækker over, at Dansk Folkeparti ønsker at sætte mere fokus på hjemsendelser frem for integration for folk, der ikke er individuelt forfulgte i deres hjemland. Det er i den forbindelse, at de ni forslag til stramninger er blevet nedfældet.

Der er også lagt op til, at regeringen og DF vil justere kriterierne for, hvornår flygtninge har en så stor tilknytning til Dankark, at de ikke længere skal sendes hjem.

Af aftaleudkastet fremgår det ifølge Politiken bl.a., at danskkundskaber ikke skal tillægges vægt, og at der heller ikke skal lægges vægt på børns første fem år i Danmark, når det skal vurderes, hvor stor tilknytningen til Danmark er.