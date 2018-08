Efter S-afvisning: Radikal leder står fast på sit krav

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kom onsdag med en klokkeklar afvisning af at ville rykke sig på udlændingepolitikken.

Det gjorde hun på et pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Kolding.

Og det på trods af, at Radikales politiske leder, Morten Østergaard, dagen forinden havde krævet en skriftlig garanti for, at man efter det kommende valg får afgørende indrømmelser på udvalgte politikområder i bytte for at lægge mandater til en regering ledet af Mette Frederiksen.

- Der er ikke noget som helst overraskende i det, Mette Frederiksen siger i dag. Hun siger det, hun tror, kan bringe dem til magten, siger Morten Østergaard.

Mette Frederiksen afviser at rokke ved udlændingepolitikken

- Det interessante for mig er, hvilken politik der skal føres. Om man læner sig op ad Dansk Folkeparti eller os.

- Derfor er beskeden til socialdemokraterne, at man ikke bare kan vælge vores mandater til og vælge vores politik fra, siger Morten Østergaard.

Han mener, at Socialdemokratiet de senere år har bevæget sig i en forkert retning, ikke bare på udlændingeområdet.

Alligevel bakker partiet fortsat op om Socialdemokratiet som det bedste alternativ til Løkke-regeringen.

Tre prioriteter fra S S har tre overordnede prioriteter for »en ny retning for Danmark«: Styrket velfærd: Ulighed skal bekæmpes, mindre kontrol med offentligt ansatte, velfærdstilbud skal tættere på borgere i hele landet. Udlændingepolitikken ligger fast og skal være forankret hen over midten i dansk politik - altså sammen med de borgerlige og DF. Danmark skal ikke tage imod flere mennesker, end vi evner at integrere. Klimaindsatsen skal styrkes markant. Danmark skal gå i en grønnere og mere bæredygtig retning. Nærhedsudspil: Der skal genoprettes nærsygehuse og flere nærpolitistationer i Danmark. Bedre uddannelsestilbud ude i landet. Fordobling af nedrivningspuljen, så landdistrikter kan blive forskønnet og gamle rønner revet ned.

- Vi er i opposition til den regering, vi har nu. Derfor har vi ingen planer om at ændre på at pege på Mette Frederiksen.

- Men det kræver, at vi kender den politik, der skal føres, og at vi får indflydelse på den.

- Og jeg forstod det også sådan, at hun på pressemødet anerkendte, at hun nok er nødt til at tale med de partier, der skal bringe hende til magten, siger Østergaard.

Han forventer dog ikke, at det nødvendigvis fører til, at de to partier kommer tættere på hinanden inden det valg, der senest skal afholdes i juni næste år.

- Det er jeg ikke sikker på. Men det gør heller ikke noget, så har folk noget at tage stilling til.

- Jeg tror bare, at vælgerne kan have svært ved at se forskel på de to store partiers statsministerkandidater, mens der i hvert fald ikke burde herske tvivl om, hvad vi vil arbejde for i Det Radikale Venstre, siger han.