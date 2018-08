Socialdemokratiet anklager Alternativet for at forære magten til Lars Løkke

Samtidig med at Alternativet afholder dets sommergruppemøde på Teaterøen i København, går Socialdemokratiet til angreb på partiets parlamentariske strategi efter det forestående folketingsvalg.

Alternativet meddelte før sommerferien, at partiet udelukkende vil pege på sin egen politiske leder, Uffe Elbæk, som statsminister. Hvis ikke der er et flertal for det, trækker partiet dets »mandater ud af ligningen«, når en ny regering skal dannes.

Men det kan man ikke, og forsøger Alternativet alligevel, er det at servere magten for en borgerlig statsminister, lyder det fra S.

»Med dets udmelding vil Alternativet i realiteten forære statsministermagten til Lars Løkke Rasmussen (V),« siger næstformand i Folketingets Præsidium, Henrik Dam Kristensen (S).

Dermed indvarsler han en ny og hårdere tilgang til Alternativet.

Fremlægger Lars Løkke et regerings- grundlag, som strider imod vores vurdering af, hvad der er godt for landet – så stemmer vi ham ned i salen. Uffe Elbæk (AL), politisk leder

Hvis der er rødt flertal efter valget, skal der afholdes en såkaldt dronningerunde. Her skal alle partierne pege på en forhandlingsleder. Hvis Alternativet kun peger på sig selv, vil Løkke med al sandsynlighed få førsteret til at danne regering. Meningsmålingerne peger entydigt på, at der i den situation vil være flest mandater bag Løkke.

»Det er fint med idealisme, men nogle gange kan det resultere i, at man får det modsatte af det, som man ønsker,« siger Dam Kristensen.

Enhedslisten har som noget nyt også besluttet at gå efter statsministerposten. Partiet er dog ikke parat til at lade Løkke danne regering ved at trække »mandaterne ud af ligningen«.

»Så får man ingen indflydelse til gengæld for sine mandater, og det er spild af stemmer,« siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL).

»Jeg er bekymret for S«

Alternativets leder, Uffe Elbæk, anerkender, at som det ser ud nu, vil Løkke få førsteret til at danne regering, men han skyder først tilbage på S.

»Hvis Socialdemokratiet er bekymret for vores politiske position, må jeg bare sige, at jeg er meget bekymret for dets position. Socialdemokraterne vil ikke lave politik med de partier, som skal føre dem ind i Statsministeriet, på helt afgørende områder som udlændingepolitik,« siger Elbæk.

»Det kan godt være, at Løkke får mulighed for at danne regering. Men fremlægger han et regeringsgrundlag, som strider imod vores vurdering af, hvad der er godt for landet – så stemmer vi ham ned i salen,« fortsætter han.