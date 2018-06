Lars Krarup: Venstre bør overveje regering med Socialdemokratiet

Stod det til Hernings Venstre-borgmester, Lars Krarup, bør Venstre gå efter at danne regering med Socialdemokratiet og gøre sig uafhængig af Dansk Folkeparti som eneste støtteparti.

Opfordring kommer i et sommerinterview med TV2 News, hvor Lars Krarup atter lufter sit ønske om at lægge afstand til Dansk Folkeparti:

»Jeg er meget klar fortaler for, at man kigger tilbage til 1978, så Venstre og Socialdemokratiet som de to store traditionelle regeringsbærende partier begynder at finde sammen igen i dansk politik,« siger Lars Krarup i interviewet og appellerer til, at hans parti »på et eller andet tidspunkt tager en snak om, om tiden ikke er inde til, at Venstre og Socialdemokratiet skal gå i regering sammen.«

Den magtfulde V-profil, ønsker at undgå at være afhængig kun af Dansk Folkeparti som støtteparti, forklarer han:

»Socialdemokratiet og Venstre har begge en meget klar historie for at tage ansvar. Det appellerer jeg til, at man fandt ud af at gøre sammen. Det vil være naturligt, at man inden for et, to eller tre valg lavede en regering, hvor Venstre og Socialdemokratiet ikke kun gik op i, hvem der skal være statsminister, men i stedet kiggede indhold og ansvar for dansk politik.«

Samtidig mener han ikke nødvendigvis, at det skal være en Venstre-politiker, der skal være statsminister, hvis S og V måtte finde sammen. Statsministerposten skal først og fremmest være op til vælgerne ved et valg, mener han.

Det er ikke første gang, at Hernings-borgmesteren er kommet med politiske udmeldinger, der har fået glassene til at dirre på Christiansborg.

Tidligere på året gav han et ganske opsigtsvækkende interview til Weekendavisen, hvor han luftede sin tanker om Venstres årelange samarbejde med DF. Her opfordrede Krarup regeringen til at orientere sig mere mod midten i dansk politik, og på længere sigt drømte han om en regering sammen med Socialdemokratiet - altså samme melding, som han nu gentager.

Han begrundede blandt andet sin udmelding med, at han oplevede en »stigende grad« af frustrationer i V-baglandet over, at »det er blevet magt for magtens skyld hos DF«, som han sagde.

På den baggrund opfordrede han sit parti til at tage flere opgør med DF – ikke mindst om udlændingepolitikken.

En melding, der fik DF's Martin Henriksen til at svare skarpt igen:

»Borgmesteren må have haft en af sine dårlige dage. Han havde også et par dårlige dage sidste år, og jeg synes da, at han skal være varsom med at starte 2018 med for mange dårlige dage,« sagde Martin Henriksen med slet skjult reference til, at DF og S fik blokeret for at placere den nye jyske politiskole i Herning. I stedet endte den i Vejle.

Få uger efter striden − i februar 2017 − kritiserede Lars Krarup sine partifæller i Folketinget for at være slået ind på en gal kurs på flere områder. Blandt andet ved at have indført det såkaldte uddannelsesloft, som begrænser studerendes muligheder for at tage flere uddannelser, og regeringens forslag til boligbeskatning, som skånede de dyreste ejendomme og gav størst gevinst i Nordsjælland.