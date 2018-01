Det gavner ikke ligefrem det i forvejen anstrengte samarbejde mellem regeringen og Dansk Folkeparti, når den magtfulde Venstre-borgmester i Herning, Lars Krarup, langer ud efter støttepartiet og opfordrer Venstre til at distancere sig fra DF.

Sådan lyder reaktionen fra udlændingeordfører Martin Henriksen (DF), efter at Herning-borgmesteren fredag beskrev nogle af DF’s udlændingeforslag som »tæt på vanvid.«

»Hvis samarbejdet mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal blive rigtig godt, så skal man lade være med løbende at komme med de her stikpiller. Der kommer jo ikke noget konstruktivt ud af det,« siger han og medgiver, at DF også sender stikpiller den modsatte vej.

Krarups udtalelser kom i et opsigtsvækkende interview i Weekendavisen fredag, hvor Herning-bykongen luftede sin tanker om Venstres årelange samarbejde med DF. Han opfordrede regeringen til at orientere sig mere mod midten i dansk politik, og på længere sigt drømmer han om en regering sammen med Socialdemokratiet. Borgmesteren oplever i »stigende grad«, at V-baglandet er frustreret over, at »det er blevet magt for magtens skyld hos DF«, som han sagde.

I bedste fald trækker vi lidt på skuldrene over regeringens forslag. I værste fald slår vi os på lårene af grin. Martin Henriksen, DF

På den baggrund opfordrede han sit parti til at tage flere opgør med DF – ikke mindst om udlændingepolitikken, hvor han roste statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at have afkoblet skat og udlændinge i de forhandlinger, som endeligt brød sammen i sidste uge.

»Det er godt, at vi har fået skat og udlændinge skilt ad. Det blev meget voldsomt, at prisen for en skattepolitik, som var meget vigtig, pludselig blev, at man eksempelvis indfører udgangsforbud mod unge indvandrere. Det er for mig at se tæt på vanvid,« sagde han med henvisning til et forslag fra DF om, at unge i ghettoer skal kunne tvinges til at blive hjemme om aftenen, hvis der er uro og bandekriminalitet i deres boligområde.

»Tror man virkelig, at de bliver bedre integreret af at sidde hjemme og høre på dem, der ikke er integreret? Så tager man fejl. Det vil have den modsatte effekt,« lød det fra Lars Krarup i Weekendavisen.

Martin Henriksen mener imidlertid at forslaget er ganske fornuftigt, og han giver i det hele taget ikke meget for Lars Krarups synspunkter.

»Borgmesteren må have haft en af sine dårlige dage. Han havde også et par dårlige dage sidste år, og jeg synes da, at han skal være varsom med at starte 2018 med for mange dårlige dage,« siger han med slet skjult reference til, at Herning gik glip af den jyske politiskole, som i stedet endte i Vejle.

»Jeg synes, at den gode borgmester i Herning skulle tage at komme videre,« siger DF-ordføreren.

Weekendavisens interview med Lars Krarup landede på dørmåtten samme dag, som Jyllands-Posten kunne løfte sløret for, hvilke udlændingestramninger regeringen tilbød DF som betaling for at få »ambitiøse« skattelettelser under de nu kuldsejlede skatte- og udlændingeforhandlinger.

I et lækket aftaleudkast var Løkke – i forhold til tre konkrete forslag – klar til at risikere en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at få DF med. Tilbuddet viser, at regeringen reelt var klar til at levere det »paradigmeskift« i udlændingepolitikken, som DF krævede, mener alle tre regeringspartier.

Ifølge Martin Henriksen er sagen et godt eksempel på, at Lars Krarups kritik rammer forbi mål:

»Regeringen betragter forslagene fra forhandlingerne som noget, der virkelig rykker – ”nøj, hvor vi gungrer”. Det understreger med al tydelighed, at den forskel, som Hernings borgmester efterlyser, allerede findes: For i bedste fald trækker vi lidt på skuldrene over regeringens forslag. I værste fald slår vi os på lårene af grin,« siger han.

Det lykkedes ikke Jyllands-Posten at få en kommentar fra Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen fredag, men Lars Krarups udtalelser er tydeligvis ikke gået ubemærket hen i partitoppen på Christiansborg. Næstformand Kristian Jensen (V) gik fredag på Facebook og slog fast, at V og DF i årevis har samarbejdet tæt om bl.a. stram udlændingepolitik, skattereformer og hårdere straffe.

»V og DF har gennemført store og vigtige aftaler siden regeringsskiftet i 2001, og det gør vi også fremover,« skrev Kristian Jensen.