Portræt: Skarp konservativ tunge bliver minister

Verdens bedste danser bliver han nok aldrig.

Men nu får den konservative politiker Rasmus Jarlov muligheden for at vise, om han mestrer et job som minister.

Torsdag bliver Jarlov ny erhvervsminister. Han afløser partifællen Brian Mikkelsen, som bliver direktør i Dansk Erhverv.

41-årige Jarlov er kendt som en politiker, der ikke holder sig tilbage med markante holdninger.

Han har også været et velkendt navn i underholdningsbranchen. Tidligere dannede han par med kendisbloggeren Mascha Vang, og så har Jarlov deltaget i det populære TV 2-program "Vild med dans".

- Jeg kan ikke huske, jeg i mit liv har været så nervøs som i første program, hvor jeg skulle danse for 1,3 millioner seere. Det var værre, end da jeg sprang faldskærm.

- Det er meget rammende, når man kalder deltagerne i "Vild med dans" for Danmarks modigste dansere. Modet var der, men evnerne manglede, sagde Jarlov i et interview med BT sidste år.

Jarlov bliver ny erhvervsminister

Den skarpe politiske tunge var senest fremme før det igangværende VM i fodbold i Rusland.

Her kritiserede Jarlov, at kulturminister Mette Bock (LA) vil tage til Rusland for at overvære kampen mellem Danmark og Frankrig 26. juni.

- Jeg synes, at det flagrer lidt i forhold til regeringens linje, hvor vi har sanktioner over for Rusland, og hvor vi har sendt danske tropper til Baltikum for at beskytte vores allierede mod den militære trussel, som russerne faktisk udgør mod nogle af vores nabolande, sagde Jarlov.

Han efterlyste en fælles linje fra regeringen. Den bliver han nu selv en del af.

Jarlov måtte finde sig i at blive banket på plads af den konservative ledelse i forbindelse med overenskomstforhandlingerne tidligere i år. Her mente Jarlov, at sparede lønkroner fra en eventuel konflikt burde gå til skattelettelser.

Det "var en lidt for hurtig personlig holdning fra Rasmus Jarlov", gik De Konservative selv ud med.

Blå bog: Jarlov skifter ordførerpost ud med ministerstol

På Christiansborg har han de seneste år mest markeret sig som dedikeret forsvarsordfører.

Ganske opsigtsvækkende var han med til at trække De Konservative ud af forsvarsforliget, da han mente, at Danmark indkøbte for få kampfly.

Dermed var han med til at bryde mange års tradition for, at et af Folketingets mest forsvarsvenlige partier altid er med i forliget om Forsvaret.

Det skete, inden De Konservative trådte ind i regeringen. Siden er partiet igen kommet med i forsvarsforliget.

JP's politiske analytiker: Rasmus Jarlov er det nemme, men sprængfarlige valg

Interessant er det, at Jarlov nu bliver ministerkollega med Venstres Eva Kjer Hansen, der i dag er minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Efter folketingsvalget 2015 var hun miljø- og fødevareminister, men hun blev væltet af De Konservative - med Rasmus Jarlov i spidsen - i sagen om landbrugspakken og dens påvirkning af miljøet.

Jarlov blev første gang medlem af Folketinget i 2010. Han har ikke ministererfaring fra tidligere.