JP's politiske analytiker: Brian Mikkelsen efterlader et farligt tomrum

Når Brian Mikkelsen (K) forlader Folketinget, står der ikke blot en tom ministertaburet tilbage, men også et par store sko at fylde ud for den, der skal overtage hans plads, siger Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

»Brian Mikkelsen har på nogle områder spillet den rolle, som en partileder gør. Han har været en krumtap. Det er altid farligt at mangle sådan en figur. Ikke mindst med kort til et valg og muligvis på vej ind i en ny regeringskonstellation med V og DF som de stærke, hvis der bliver nyt blåt flertal efter valget,« siger hun.

»Derfor efterlader han sig et farligt tomrum, som Pape nu skal forsøge at udfylde.«

Mikkelsen har haft det strategiske og politiske overblik og den relation til andre partier, som er nødvendig for, at man kan komme igennem med sin politik. Således er han den konservative politiker, mange vigtige politikere i regeringen og de øvrige partier har orienteret sig mod, siger Marchen Neel Gjertsen. Og med partiets generationsskifte og relativt nye partiformand, Søren Pape Poulsen, er Mikkelsens exit en stor mundfuld for partiet.

Brian Mikkelsen forlader regeringen − skal være direktør for Dansk Erhverv

»De har mange dygtige talenter, men de har ikke al den rygrad samlet i én person, som han havde. Man skal huske, at politik handler meget om personlige forhold, og de øvrige partier har kendt Brian siden 90'erne. Hvis du sidder over for en, du ikke kender, er det større risiko for, at det går galt.«

Mens Søren Pape Poulsen har kunnet koncentrere sig om at være justitsminister og partiformand, har Brian Mikkelsen i flere tilfælde ageret skyggeformand og stærk mellemleder i partiet, hvor han har samlet trådene i store politiske sager, siger Marchen Gjeert Neelsen.

Hun fremhæver aftalen om DR, som De Konservative ønsker stort og stærkt, som et eksempel på, at partiet måske nok er blevet kørt over, men var blevet hårdere ramt, hvis ikke Brian Mikkelsen havde deltaget i tovtrækningen. Det samme gælder udligningsreformen, hvor flere konservative kommuner har stået til at komme galt af sted. Og man skal huske, at der stadig er tale om et relativt lille og udfordret parti, siger Marchen Gjeert Neelsen:

»Selvom de selv synes, det går godt, og de endelig er blevet ministre, har deres vælgerne ikke fundet hjem. De mangler stadig at blive overbevist om det stolte konservative projekt, og det gør ikke noget nemmere for partiet.«

Brian Mikkelsen: »Det er et tilvalg af noget sindssygt spændende - det er ikke et fravalg af politik« Om få dage kan Brian Mikkelsen (K) kalde sig ex-erhvervsminister, og i stedet vil der på visitkortet i fremtiden stå direktør i Dansk Erhverv. Finans har spurgt Brian Mikkelsen, hvorfor han skifter. Her er svarene.

Brian Mikkelsen har sagt stop efter et kvart århundrede i Folketinget og 12 år på forskellige ministerposter for at blive formand i Dansk Erhverv. Opsigelsen kommer kort tid efter, de to andre ministre Søren Pind (V) og Esben Lunde Larsen (V) har forladt deres poster for at give sig i kast med andet end politik.

Mikkelsen er endnu en vigtig minister at miste frem mod et i forvejen svært valg, siger analytikeren - men hans exit skal ikke nødvendigvis opfattes som et tegn på sygdom og kaos i regeringen.

»Det sender aldrig noget godt signal, at en minister i regeringen springer fra borde, og nogle vil male det billede, at han ikke tror på genvalg. Men den teori ved jeg ikke, om jeg abonnerer på. Han har måske bare aftjent sin værnepligt og har nået en alder, hvor han gerne prøve noget andet. En stilling som direktør i Dansk Erhverv er heller ikke et tilbud, der kommer hver dag,« siger Marchen Gjeert Neelsen.

Det vides endnu ikke, hvem der skal overtage Brian Mikkelsens ministerpost. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har meddelt, at han vil gå til dronningen torsdag »for at justere regeringens sammensætning«. Foruden sin erhvervsminister står Søren Pape Poulsen uden sin politiske ordfører og gruppeformand, når det nye folketingsår går i gang.

Mette Abildgaard skal på barsel og skriver selv på Twitter, at hun af den grund ikke er en mulighed som minister.