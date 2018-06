Brian Mikkelsen forlader regeringen − skal være direktør for Dansk Erhverv

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal igen på jagt efter en ny minister, og De Konservative skal sige farvel til en erfaren toppolitiker, som i årevis har været med til at tegne den konservative linje på Christiansborg.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har besluttet at forlade regeringen og Folketinget for at blive direktør i brancheorganisationen Dansk Erhverv. Han afløser den nuværende direktør, Jens Klarskov, bekræfter Dansk Erhverv over for Jyllands-Posten.

Blå bog: Brian Mikkelsen får toppost i erhvervslivet

Blå bog Brian Arthur Mikkelsen

Født 31. januar 1966 i København

Cand.scient.pol., Københavns Universitet.

Medlem af Folketinget siden 1994.

2016-2018: Erhvervsminister

2010-2011: Økonomi- og erhvervsminister

2008-2010: Justitsminister

2001-2008: Kulturminister

På Facebook skriver Brian Mikkelsen, at han er bevæget over at skulle sige farvel til dansk politik, som har været hans hverdag de seneste 24 år. Men samtidig er han beæret over tilbudet om direktørjobbet:

»Jeg er først og fremmest meget stolt over, at Dansk Erhverv har set i min retning. Det er en kæmpe ære at skulle arbejde intenst med det, som ligger mit hjerte nært – nemlig dansk erhvervslivs ve og vel,« skriver han.

Lars Løkke Rasmussen meddeler i en pressemeddelelse, at han vil gå til dronningen torsdag »for at justere regeringens sammensætning.«

Samtidig takker han Brian Mikkelsen for mange års indsats som en dygtig og engageret minister.

52-årige Brian Mikkelsen har siddet i Folketinget siden 1994, og har haft en række ministerposter, når Konservative har siddet i regering. Blandt andet justitsminister og kulturminister.

Det er kun et par måneder siden, at Løkke sidst måtte ud i en ministerrokade, da daværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) sagde farvel til politik efter mere end 25 år. Samtidig meddelte daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at han gik af som minister.