Blå bog: Brian Mikkelsen

Vi behøver ikke vente på robotterne, de er her allerede.

I forsøget på at sætte DF uden for indflydelse, har De Radikale gjort det modsatte. Lige nu sidder DF med nøglen til det hele, selv hvis oppositionen får flertal på valgnatten.

Politiet har identificeret 1.400 mistænkte for illegal handel med bl.a. dyr, kød, elfenben og træ.

Forbrugerrådet Tænk dumper tre solspray i en ny test. Branchen er utilfreds med resultatet og kritiserer rådet for ikke at ville samarbejde.

Portugal vandt 1-0 over Marokko og afrikanerne af ude af VM.

Godt 400 usikre jernbaneoverførsler skulle være sikret ved årets udgang, men projektet er blevet forsinket, og nu vil flere partier have svar fra transportministeren og Banedanmark.

Kulturministeren forsøger at strikke et medieforlig sammen, men der forhandles parallelt i Finansministeriet.

Alle partier i rød blok har forladt forhandlingerne om et nyt medieforlig, mener minister. S afviser exit.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) bliver med øjeblikkelig virkning direktør i organisationen Dansk Erhverv, der repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger.

Genteknologien CRISPR kan muligvis lede til kræft, viser to nye studier. Forskere maner dog til besindighed.

Den høje BMW X5 vokser og byder bl.a. på mulighed for langtrækkende laserlys, luftaffjedring på alle aksler, firehjulsstyring og head up display i 3D.

