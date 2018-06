Socialrådgivere: Beskæftigelseslov er bygget op om mistillid

De danske socialrådgivere bruger i dag alt for meget tid på bureaukrati.

Det mener Majbrit Berlau, formand for Socialrådgiverforeningen.

Udtalelsen kommer, efter beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) søndag sagde, at han i et kommende udspil vil gøre op med et "alt for bureaukratisk regelsystem", når det kommer til kommunernes jobindsats.

- Bureaukratiet fylder så meget i dag, fordi man har bygget beskæftigelsesloven op omkring mistillid til jobcentrene og de arbejdsløse.

- Hvis man skal forenkle lovgivningen, er man nødt til på Christiansborg at udvise tillid til at både jobcentre og arbejdsløse ønsker det bedste - nemlig at komme i arbejde, siger Majbrit Berlau.

Beskæftigelsesminister rydder op i regeljunglen

Hun hilser derfor et udspil om at gøre op med de mange krav og regler velkommen.

- På trods af at den ene minister efter den anden har lovet at afbureaukratisere, og at man derfor kan blive en smule desillusioneret, så tror vi faktisk på, at det her er et skridt i den rigtige retning.

- Men jeg vil gerne se det, før jeg tror det, siger Majbrit Berlau.

Hos HK Kommunal, der blandt andet repræsenterer jobkonsulenter og andre dele af det administrative personale i kommunerne, glæder man sig til at høre mere om ministerens udspil.

- Der er rigtig meget behov for det, siger næstformand Mads Samsing.

Kommuner krydser fingre for færre regler i jobindsats

Ifølge ham betyder kravene om dokumentation og andet papirarbejde, at borgerne bliver tilsidesat.

- Der er meget fokus på regelstyring og processer og ikke så meget på det indholdsmæssige i kontakt med borgere og virksomheder. Det er der, medarbejderne i kommunerne rent faktisk kan gøre en forskel, siger Mads Samsing.

LO-formand Lizette Risgaard er enig i, at beskæftigelsessystemet har brug for en strømlining.

- Vi har mange gode forslag til, hvordan man kunne gøre det, siger LO-formanden, der dog ikke ønsker at præcisere, hvilke forslag man vil præsentere for ministeren.