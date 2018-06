Beskæftigelsesminister rydder op i regeljunglen

Kommunerne har sukket efter det i årevis, og nu er der langt om længe udsigt til, at loven om aktiv beskæftigelsesindsats bliver lavet om.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) forventer inden sommerferien at kunne præsentere en aftale, der giver loven en tiltrængt overhaling.

- Vi tager et opgør med et alt for bureaukratisk regelsystem og giver kommunerne frihed under ansvar, siger han.

Kort fortalt vil han give kommunerne friere rammer til selv at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen på jobcentrene.

En lang række dokumentationskrav og tidskrævende papirarbejde forsvinder.

Til gengæld vil kommunerne blive målt på deres resultater. Og der vil være konsekvenser, hvis de ikke lever op til målsætningerne.

- I dag kan man som kommune blive sat under administration, hvis ikke man har styr på sin økonomi. Nu prøver vi noget lignende på beskæftigelsesområdet.

- Jeg tror ikke, at det bliver aktuelt, for der er jo ikke nogen kommunalbestyrelser, der ønsker at komme under administration. Men det kan altså blive konsekvensen, siger ministeren.

Han kalder det selv et nødvendigt nybrud i forhold til den måde, man hidtil har tilrettelagt beskæftigelsesindsatsen. Hvor enkeltsager har medført indgreb, der har gjort regeljunglen endnu mere ufremkommelig.

- Reglerne har jo sikret, at borgerne får nogle tilbud, men de siger ikke noget om kvaliteten af tilbuddene.

- Og når tallene så også viser, at kommunerne heller ikke overholder reglerne, så er vi nødt til at gå en anden vej, siger han.

Ministeren har senest måttet bede om en redegørelse fra syv kommuner, hvor 50 procent af dagpengemodtagere ikke som loven foreskriver har modtaget et aktivt tilbud til tiden.

Fremover vil kommunerne via en ny ordning blive målt på, hvor dygtige de er til at løfte folk fra passiv beskæftigelse og over i beskæftigelse eller uddannelse.

Ordningen vil tage højde for socioøkonomiske forhold og vil kunne bruges til løbende at følge kommunernes resultater og til på et tidligere tidspunkt at sætte ind, hvis nogen svigter deres ansvar.

Troels Lund Poulsen har en forventning om, at der vil være bred opbakning til de nye regler.

- De er en del af en større forhandling om loven om aktiv beskæftigelsesindsats. Men jeg tror, at der nu på tværs i Folketinget er en konstatering af, at mere detaljerede regler ikke har virket, og at der må tænkes nyt i stedet, siger han.