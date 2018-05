S om klimaministerens energiangreb: Det virker ærligt talt lidt desperat

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) angreb onsdag Socialdemokratiet, efter partiet sammen med Dansk Folkeparti afviste at finansiere regeringens nye energiudspil med penge fra det såkaldte økonomiske råderum. Ministeren mener, partierne sætter den grønne omstilling over styr.

Det får nu Socialdemokratiets energi- og klimaordfører, Jens Joel, til at slå igen, fordi han mener, at ministeren lyver om Socialdemokratiets planer og intentioner.

Klimaminister i chok over S: »De er det nye sorte parti i Folketinget«

»Klimaministeren virker ærlig talt lidt desperat. Det er blevet afsløret, at regeringens energiforlig mest af alt var en sort skattelettelse, og den bliver jo ikke mere grøn af, at man nu giver sig til at lyve om socialdemokratiets planer,« siger han til Jyllands-Posten og tilføjer:

»Sandheden er jo, at vi har langt større grønne ambitioner end regeringen, vi vil bare ikke være med til at bruge halvdelen af pengene på den del af energiudspillet, der ikke har noget med klima at gøre, men som kun handler om skattelettelser.«

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti afviste tirsdag at finansiere det energiforlig, som regeringen præsenterede for en måned siden, med penge fra det økonomiske råderum, som kort fortalt er det statens overskud. Det gjorde de ifølge Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen bl.a. fordi finansieringen vil svække fremtidens velfærd.

Løkke kritiserer S og DF for energiudspil

Derfor kommer der til at mangle 7,7 mia. i finansieringen af energiaftalen, hvilket ifølge klimaministeren kan sende udspillet til tælling.

Det argument giver Jens Joel dog ikke meget for. Han slår fast, at Socialdemokratiet gerne vil være med til at bruge det økonomiske råderum, som den såkaldte PSO-aftale har skabt, og at der sagtens kan landes et godt energiforlig, uden at bruge så mange penge, som regeringen har lagt op til.

»Når vi siger, at vi vil bruge færre penge, lyder det som om, vi har færre grønne ambitioner. Det har regeringen brugt i et smart spin, fordi de har lavet en stor aftale, hvor kun halvdelen er klimafremmende. Forslaget om at sænke el-afgiften handler kun om skattelettelser, og hvis vi ser på, hvor mange penge vi gerne vil bruge på tiltag, der faktisk er grønne, så vil vi bruge flere penge end regeringen,« siger Jens Joel og tilføjer:

»Socialdemokratiet har foreslået tre vindmølleparker, regeringen har forslået én. Vi vil gøre de grønne biler billigere, og så har vi forslået at fordoble bidraget til klimaforskning.«

Mette Frederiksen: Løkke kæmper imod vindmøller

Regeringens energiudspil lyder på i alt 15 mia. kroner og indeholder blandt andet lettelser på el- og varmeafgiften, Danmarks største havvindmøllepark og en række andre tiltag.