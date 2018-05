Klimaminister i chok over S: »De er det nye sorte parti i Folketinget«

Tirsdag slog både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fast, at ingen af partierne vil være med til at betale for regeringens nye energiforlig med penge fra det såkaldte økonomiske råderum.

Den udmelding kan sætte en stopper for regeringens energiplan, og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) raser over beslutningen. Det skriver DR.

»Socialdemokraterne viser, at de er det nye sorte parti i Folketinget. Hele Danmarks grønne førerposition kan sættes over styr,« siger ministeren til DR.

Ifølge S og DF kommer der nu til at mangle et beløb på 7,7 mia. kroner i finansieringen af den energiaftale, som regeringen præsenterede for godt en måned siden. Regeringen havde lagt op til, at pengene skulle komme fra det det økonomiske råderum, der groft sagt kan beskrives som statens overskud, men de to partier mener, at pengene bør findes et sted, som ikke svækker fremtidens velfærd.

Lars Christian Lilleholt mener, at Socialdemokratiet har trukket tæppet væk under Danmarks grønne omstilling, og han slår fast, at der næppe bliver penge til nye energiinitiativer i næste valgperiode, hvis partiet holder fast i beslutningen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen revsede også Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for deres beslutning i sin åbningstale under tirsdagens afslutningsdebat i Folketinget.

»Det er et synspunkt, som er helt uforeneligt med oppositionens påståede højere grønne ambitioner. Betyder det, at man vil slække på ambitionerne? Fordi man ikke vi finansiere dem,« sagde han bl.a. i talen.

Både statsministeren og klimaministeren har udtalt, at bolden nu ligger hos Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og at de ser frem til at høre, hvordan de to partier så vil finansiere en kommende energiplan.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har tidligere udtalt, at et af budskaberne i beslutningen er, at der ikke bør bruges så mange penge på at sænke el-afgiften, som regeringen har lagt op til.

Hun har indtil videre afvist at pege på, hvor pengene skal komme fra, men partiets energi- og klimaordfører, Jens Joel, afviser at beslutningen vil undergrave den grønne omstilling.

»Vi sætter selvfølgelig ikke den grønne omstilling i stå. Vi går ind og forhandler med regeringen om, hvordan vi kan lave de rigtige overgangsordninger. Hvis man siger nej til den skattelettelse, regeringen har foreslået, som ikke har nogen grøn effekt, så er der både råd til at hæve de grønne ambitioner og hæve velfærden. Det er vores udgangspunkt for forhandlingerne,« siger han til DR.

Regeringens energiudspil lyder på i alt 15 mia. kroner og indeholder blandt andet lettelser på el- og varmeafgiften, Danmarks største havvindmøllepark og en række andre tiltag. Ifølge regeringen det mest ambitiøse nogensinde.