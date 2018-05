Regeringen tror på snarlig energiaftale trods pengestrid

Selv om det ser svært ud, regner regeringen med at indgå en aftale om et energiforlig inden sommerferien.

Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V) som en reaktion på, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke vil finde finansieringen i det økonomiske råderum. Det er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025.

- Der er en udfordring omkring nogle kraftvarmeværker, der står i en svær økonomisk situation, det skal vi gerne have på plads, siger han.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti danner tirsdag fælles front og går igen imod regeringen, som for en måned siden fremlagde sit energiudspil. Partierne vil ikke tage pengene fra råderummet.

Ifølge partierne tages der 7,7 milliarder kroner fra råderummet, men det regnestykke kan finansministeren ikke genkende.

Socialdemokratiet vil finde pengene under forhandlingerne. Finansministeren har ikke umiddelbart idéer til, hvor de kan findes.

- Næ, som sagt glæder jeg mig til at høre de tanker, partierne har gjort sig. Vi vil holde fast i, at det skal være en stor pakke og en ambitiøs omlægning, og det skal finansieres af de midler, der er bragt til veje i andre reformer.

- Jeg tror godt, vi kan få en aftale, jeg er bare i tvivl om, hvorvidt den kan blive ambitiøs nok, siger han.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, undrer sig over, at regeringen ikke tog støttepartiet i ed, inden udspillet blev fremlagt. Så havde det stået klart, at pengene bør findes et andet sted.

S og DF: Regeringens finansiering af energiudspil holder ikke

Det har finansministeren ingen kommentarer til.

- Jeg kommenterer ikke på, hvor meget mødeaktivitet der har været. Mit indtryk er klart, at der har været en god dialog med deres energiordfører, men jeg skal ikke give karakter til andre partier, siger Kristian Jensen.

Han er overrasket over, at partierne ikke vil være med til det, han kalder en "ambitiøs grøn omstilling".

- En grøn omstilling af vores energisektor er en del af velfærden i Danmark, det er med til at sikre et mere bæredygtigt samfund.

- Vi synes, det er naturligt, at det råderum, der er bygget op af danskerne, bruges til at sikre mere vedvarende energi til danskerne, siger han.

Spørgsmål: Hvordan er det velfærd?

- Hvis vi ikke har et samfund, der kan bære det energiforbrug, vi har, vil det få konsekvenser for alle, siger han.