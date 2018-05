JP's politiske analytiker: Jens Rohdes comeback er en irriterende nyhed for Venstre

Den tidligere så markante venstreprofil Jens Rohde opstiller nu til Folketinget for De Radikale i Viborg og Holstebro.

»Mange har henvendt sig til mig og sagt, at der mangler en stemme som min i Folketinget. Det har jeg nu overvejet og sagt ja til,« siger Rohde til DR.

Jens Rohde stiller op til Folketinget ved næste valg

Udmeldingen kommer ikke som en overraskelse for Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

»Mange har længe forventet, at han ville få en kreds, hvor han kunne stille op, men det har været uklart, hvor han skulle opstilles,« siger hun

På nuværende tidspunkt er alle storkredse besat med hvert et folketingsmedlem fra De Radikale. Derfor har det været på tale, at Rohde skulle opstilles i København sammen med Ida Auken, da partiet her mener, at der kunne være potentiale til at få to kandidater valgt, forklarer Marchen Neel Gjertsen.

Ved sidste valg lykkedes det dog ikke for De Radikale at få valgt to kandidater til Folketinget i København, og tidligere ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen måtte dengang indse, at han ikke blev genvalgt.

»Det lader ikke til, at Rohde vil tage den chance, og derfor opstiller han på sin hjemegn i Viborg, hvor Andreas Steenberg er valgt ind for De Radikale,« pointerer hun.

Andreas Steeberg, der har siddet i Folketinget siden 2011, fik blot 1.971 stemmer ved Folketingsvalget i 2015.

»Steenberg fik ikke mange personlige stemmer ved sidste Folketingsvalg, så han risikerer at blive gevaldigt udfordret af Jens Rohdes og hans evner som debattør. Vestjyllands Storkreds er den perfekte kreds for Rohde, fordi det er hans lokale hjemmebane, men også fordi at han her kommer til at bokse med Inger Støjberg (V) og Kristian Jensen (V),« siger Marchen Neel Gjertsen.

Hun fortsætter:

»Jeg tror, at Rohdes kandidatur kan blive et problem for Kristian Jensen, som er opstillet i samme storkreds. Han lå i forvejen og kappedes med Inger Støjberg om at få flest personlige stemmer, og nu skal han også duellere med sin gamle allierede, som vil komme til at fylde rigtig meget, da han har en god næse for, hvad der kan skabe debat. Kristian Jensen kan blive taberen her, da han appellerer til de samme vælgere som Rohde, og hvis der sidder nogle venstrevælgere, som er oprørte over Venstres politik på udlændingeområdet, er det klart, at Rohde kan være et alternativ for dem.«

Hvis det lykkes for Rohde at tage stemmer fra Kristian Jensen, kan det blive irriterende for ham internt i Venstre.

»Det betyder meget for toppolitikere at have et højt antal personlige stemmer, da de indadtil vil blive nøje studeret i partiet. Der er rigtig langt mellem Inger Støjberg og Kristian Jensen politisk, og jo stærkere et valg hun får, jo sværere bliver det for Kristian Jensen at køre Støjberg ud på et sidespor,« forklarer Jyllands-Postens politiske analytiker.

Rohde kommer ifølge Marchen Neel Gjertsen til at fiske efter lige præcis de vælgere, som Venstre går efter at vinde:

»Venstres ledelse er meget optaget af - hvis de skal vinde næste valg - at hive nogle radikale og socialdemokratiske vælgere henover midten. Derfor har man også skiftet lidt fokus og talt mere om miljø, EU og en tilgang til udenlandsk arbejdskraft, hvor man vil stå og være helt enige med De Radikale. Pointen er, at det er lige præcis de vælgere, som Rohde kan snuppe for næsen af dem. Derfor er Rohdes kandidatur en Irriterende nyhed for Venstre. For selvom Støjberg får et godt valg, flytter det ikke nødvendigvis stemmer over midten.«

Hun vurderer dog, at det hele afhænger af Rohdes form i valgkampen:

»Det afgørende bliver, om han holder sig til den liberale kurs, eller om han kommer til at fremstå mere og mere som en centrum-venstre-politiker. Jo mere han selv ændrer profil væk fra Venstres dna, jo mindre kan han hive vælgere fra Venstre.”