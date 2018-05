Danske børn skal blive bedre med deres hænder: Regeringen og DF vil gøre håndværksfag obligatorisk i de ældste klasser

Hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, skal håndværk og design gøres til obligatoriske fag for folkeskolens ældste elever, og fagene skal afsluttes med en praktisk prøve.

Det foreslår partierne i to ud af i alt fem nye initiativer, som blev præsenteret lørdag, og som de bringer med til næste uges forhandlinger i folkeskoleforligskredsen.

Ifølge undervisningsminister Merete Riisager (LA) hersker der i dag en ubalance mellem de boglige og de praktiske fag, fordi de praktiske fag for de fleste elevers vedkommende stopper allerede efter 6. klasse.

Der er ingen krav om, at eleverne i 8. og 9. klasse skal have andre praktiske fag end idræt, og hvis det laves om, vil resultatet ifølge regeringen og Dansk Folkeparti blive, at flere unge vil søge ind på landets erhvervsuddannelser.

»Det er klart, at når du har en udskoling, som er fuldstændig afsprittet for praksisfaglige fag, så vil der også være færre unge, som opdager, at de faktisk er dygtige til noget på det her område. Jeg er helt sikker på, at hvis vi lægger trykket rigtigt, så vil der være flere unge mennesker, som går i retning af erhvervsskolerne,« siger Merete Riisager (LA) til DR.

Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, mener, at forslaget kan være med til at sikre, at det igen bliver prestigefyldt at tage en håndværksmæssig uddannelse.

FEM FORSLAG FRA REGERINGEN OG DF: Håndværk og design gøres obligatorisk i udskolingen.

Det nye obligatoriske håndværks- og design-fag afsluttes med en prøve.

Praksisfaglighed kan være en del af den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Eleverne skal have mulighed for mere erhvervspraktik.

Skolerne skal have flere og bedre redskaber til at tilrettelægge praksisfaglige forløb og elementer som led i undervisningen i fagene.

Kilde: Undervisningsministeriet.

»Vi ønsker helt grundlæggende at genoprette balancen mellem de boglige fag og de praksisfaglige fag, fordi folkeskolen selvfølgelig skal pege frem mod de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne som ligeværdige ungdomsuddannelser,« siger Alex Ahrendtsen (DF).

Hos Socialdemokratiet er man positiv over for udspillet, men partiets undervisningsordfører Annette Lind (S) tilføjer, at de fem initiativer langt fra er nok.

Annette Lind (S) så gerne, at man også rettede blikket mod de almindelige fag som f.eks. dansk og matematik, og at man desuden kiggede på madkundskab og musik som en del af de håndværksfaglige fag. Hun mener, at den anvendelsesorienterede undervisning skal styrkes i samtlige af folkeskolens fag.

Undervisningsministeren indkalder i næste uge til forhandlinger i folkeskoleforligskredsen, hvor de fem nye initiativer skal diskuteres.