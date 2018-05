Opgør med ghettogymnasier forsvandt i politisk aftale

Der kommer foreløbigt ingen tiltag, som skal modvirke, at mange indvandrere og efterkommere klumper sig sammen på bestemte gymnasier.

Regeringen havde ellers spillet ud med fem forslag, der skulle sikre en bedre fordeling af elever og gøre op med de såkaldte ghettogymnasier. Men i den politiske aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er der ikke et eneste ord om fordeling, på trods af at problemet har været diskuteret på Christiansborg i årevis.

Det bekymrer Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, der repræsenterer rektorerne.

Det bekymrer Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, der repræsenterer rektorerne.

»Der er skoler, hvor unge ikke møder et retvisende billede af, hvad Danmark er. De møder kun etnisk danske eller ikke-danske elever. Det bliver man ikke integreret af. Man får heller ikke udvidet sin horisont. Det er meget betænkeligt,« siger hun.

Da regeringen præsenterede sit ghettoudspil, fastslog undervisningsminister Merete Riisager (LA), at problemet skulle løses nu. Udlændingeminister Inger Støjberg (V) udtalte i januar, at »det tager for lang tid at finde en løsning«.

Regeringens forslag handlede bl.a. om, at gymnasier skulle kunne kræve lokale fordelingsregler og optage 25 pct. af en årgang ud fra selvvalgte kriterier – f.eks. elever med høje karakterer. Men S og DF sagde nej, fordi de mente, at modellen var for uigennemskuelig.

»Det var der ikke flertal for. Så må vi genoverveje situationen,« siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

LA-ministeren har siden sin tiltræden talt imod en større omfordeling af elever med anden etnisk baggrund end dansk, fordi det vil begrænse det frie skolevalg. Det udløste i januar en strid for åbent kamera med udlændingeminister Inger Støjberg (V), som under et samråd erklærede sig »fuldstændig åben« over for en »tvungen elevfordeling«.

Merete Riisager konstaterer i dag, at problemerne »forsvinder ikke ved at fordele eleverne«:

»Vi må ikke smadre elevernes rettigheder og frie valg, fordi vi har en integrationsudfordring. Det vil være en voldsom omkostning i forhold til problemet.«

I Folketinget er tålmodigheden ved at slippe op. DF presser på for en såkaldt »distriktsmodel«, der afgrænser, hvilke gymnasier elever kan søge til. SF-gruppeformand Jacob Mark kalder det »en god idé«, og S er heller ikke afvisende. Tilsammen kan de mønstre 90 mandater.

Ifølge Undervisningsministeriet findes der 15 gymnasier, hvor andelen af elever med ikkevestlig baggrund overstiger 20 pct. På Langkaer Gymnasium i Aarhus er andelen oppe på 70 pct.