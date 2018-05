DF-profil vred over selvmordsmanual: »Det her skal stoppes«

En selvmordsmanual lagt på nettet af foreningen Læger for aktiv Dødshjælp ryster flere af Folketingets ordførere.

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), vil nu have sundhedsministeren og justitsministeren ind i sagen.

- Det her skal stoppes. En manual let tilgængelig på en hjemmeside kan give mennesker med selvmordstanker det sidste skub til at gøre det - uden at få den hjælp de måske har brug for, siger Liselott Blixt til Ritzau.

- Jeg er meget sur over, at man som læge med lægeløfte kan finde på at lægge sådan en manual ud, og jeg har stillet spørgsmål til både sundheds- og justitsminister, så det her fjernes øjeblikkeligt.

Danske læger har lagt udførlig selvmordsmanual på nettet

Formanden for Læger for aktiv Dødshjælp er den tidligere overlæge Svend Lings. Han er frataget sin autorisation som læge efter at have fortalt, at han har hjulpet mindst ti mennesker til at dø ved at udskrive sovemedicin til dem.

Han er også tiltalt for ét tilfælde af medvirken til et mislykket selvmordsforsøg og kan risikere fængsel.

Han siger, han har lavet manualen alligevel for at hjælpe kronisk syge mennesker til at dø på en værdig måde.

Men Liselott Blixt peger på, at politikerne allerede har ændret sundhedsloven, så en døende patient lovligt kan få smertestillende og beroligende medicin, som også kan fremskynde dødstidspunktet.

- Det her risikerer i stedet at skubbe til nogle mennesker, der ikke har en livstruende sygdom, men som "kun" er deprimerede, siger hun.

Juraprofessor: Manualer om selvmod kan godt være lovlige

Hvis de nuværende regler ikke forhindrer offentliggørelse af en selvmordsmanual, vil Liselott Blixt have reglerne ændret.

- Hvis det ikke er ulovligt, så må vi gøre det ulovligt. På samme måde som vi fik ændret pakkestørrelsen på smertestillende piller til små æsker for netop at forhindre impulshandlinger med selvmord, siger hun.

Også Socialdemokratiet ser med stor alvor på sagen.

- Det er dybt problematisk. Jeg synes, at man må vurdere, om det her initiativ er inden for skiven, og det må sundhedsministeren sørge for en afklaring af, siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen til Berlingske.