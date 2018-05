V-ordfører om Alternativets forslag: »Problemet er ikke nutidens sprøjtegifte, men fortidens syndere«

Det skal ikke længere være lovligt at reklamere for miljøskadelige ukrudtsmidler. Sådan lyder budskabet fra Alternativet, der i et nyt forslag vil forbyde al reklamering for sprøjtemidler.

Miljøstyrelsens seneste opgørelse viser, at der i 2016 blev solgt over 20 tons såkaldt aktivstoffer, der er en fællesbetegnelse for sprøjtemidler, til privat brug. Opgørelsen viser også, at ukrudtsmidler udgjorde 88 pct. af det samlede sprøjtemiddelsalg i 2016.

Danskerne fragter ulovligt sprøjtemiddel over grænsen

Alternativets miljøordfører Christian Poll siger til DR, at problemet er større, end forbrugere og haveejere kan vurdere.

»Sprøjtegifte er et stort problem, vi oplever hele tiden eksempler på, hvordan sprøjtegifte ender i vores drikkevand og det er jo helt uacceptabelt, siger Christian Poll til DR om konsekvenserne af forbruget.

Men problemet er ikke de sprøjtegifte, som i dag kan findes i butikkerne, mener Venstres miljøordfører Erling Bonnesen.

»Det er på et fejlagtigt grundlag, at Alternativet kommer med en sådan udmelding. De midler, som i dag er godkendte både til privat- og erhvervsbrug, kan man trygt og roligt anvende, for de skader ikke grundvandet. Problemet er fortidens syndere,« siger Erling Bonnesen til Jyllands-Posten og henviser til at de midler, som findes i grundvandet, er midler, man brugte for flere årtier siden.

Debat: Landmændenes sprøjtning forgifter os alle

Med forslaget ønsker Alternativet, at reglerne om reklame for sprøjtemidler skal spejle dem, man kender fra cigaretter, hvor al reklame er forbudt.

For det er problematisk, at man kan finde reklamer med tilbud på round-up og andre sprøjtemidler, for det får forbrugerne til at tænke, at det er helt okay at bruge sprøjtemidler, siger Christian Poll til DR.

Erling Bonnesen mener ikke, at et totalt forbud er vejen frem. Han påpeger, at der er blevet strammet op på godkendelsen af sprøjtemidler, så Danmark i dag er blandt de lande, der har »de skrappeste regler på området.«

»Der bliver stadigvæk opfundet og udviklet nye midler. Og så er det sådan set godt, at man kan dokumentere og reklamere med, at der nu findes et nyt og mildere middel,« siger han.