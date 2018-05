Borgmester vil gøre det 100 gange dyrere at parkere i København

Fremover skal det være markant dyrere for bilejere i København at erhverve sig en beboerlicens, der giver dem ret til at parkere bilen nær deres bopæl.

I hvert fald hvis det står til teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL).

I dag betaler de fleste københavnere 100 kr. for beboerlicens om året. Ninna Hedeager Olsen foreslår, at det beløb skal hæves til 10.000 kr.

»Hvis man vil parkere sin bil i København, må man betale, hvad pladsen er værd, og det er langt mere end 100 kroner om året. Højere priser vil ifølge analyser, forskning og internationale erfaringer få efterspørgslen på parkering til at falde, og det er nødvendigt med et mærkbart prishop, hvis effekterne skal slå igennem,« lyder det bl.a. fra teknik- og miljøborgmesteren i en pressemeddelelse.

Ninna Hedeager Olsen mener, at den nuværende ordning er en »hån mod alle andre københavnere«.

»Vi har i forvejen ikke meget plads at tage af, og derfor giver det ikke mening, at vi kommunalt økonomisk støtter brugen af offentlige parkeringspladser, når de biler lige så godt kan være parkeret i et privat parkeringshus. I stedet for at skære andre mulige steder i vores velfærd kan vi starte med at skære her.«

Teknik- og miljøborgmesterens forslag læner sig op ad Miljø- og Teknikforvaltningen i København, som tidligere har vurderet, at en forhøjelse af den årlige beboerlicens til netop 10.000 kr. vil resultere i omkring 6.100 færre biler i hovedstaden.

Prisen for at købe beboerlicens i København afhænger af det enkelte køretøjs miljøbelastning. Ifølge Københavns Kommune svinger prisen fra 100-1.175 kr. årligt.

Ninna Hedeager Olsens forslag bliver fremsat for Københavns Kommunes Miljø- og Teknikudvalg på mandag.

Skal man tro Rasmus Jarlov (K), får Enhedslisten-borgmesteren dog ikke lov til at føre sit forslag ud i livet.

»Enhedslisten får ikke lov at hundrededoble parkeringspriserne i København. Det kommer der ikke til at være hjemmel til. København er ikke Borgerrepræsentationens legeplads, hvor de kan gøre, som det passer dem over for sagesløse borgere,« skriver han tirsdag eftermiddag på Twitter.