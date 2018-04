EL ville donere eks-borgmesters dobbeltløn - men beholdt pengene selv

I januar var der kraftig blæst om den tidligere enhedslisteborgmester Morten Kabells dobbeltløn.

Normalt er Liste Ø blandt de hårdeste kritikere af lukrative lønforhold for politikere, og derfor trak det overskrifter, at den afgående teknik- og miljøborgmester i København kunne få udbetalt godt en halv mio. kr. i eftervederlag, selvom han allerede havde fået et vellønnet chefjob i en privat virksomhed.

Efter intern kritik i Enhedslisten endte sagen med, at partiets afdeling i København valgte at frasige sig partiskatten fra Morten Kabells eftervederlag.

Beløbet på 131.000 kr. skulle i stedet doneres til et godt socialt formål, så ingen kunne klandre EL for at være nogle hyklere, der lukrerede på dobbeltlønninger.

Fakta Morten Kabell (EL) var borgmester i København i fire år.

Det gav ham ret til seks måneders eftervederlag á 83.649 kr., da han forlod jobbet 1. januar 2018.

I alt: 501.896 kr. før skat og partiskat. Partiskatten til EL udgjorde 131.000 kr.

Folketinget ændrede fra 2017 reglerne, så fratrådte borgmestre, regions- og udvalgsformænd ikke længere kunne få eftervederlag, hvis de kom i Folketinget eller blev ministre. Ændringen omfattede dog ikke skift til det private erhvervsliv.

Men nu viser det sig, at Enhedslisten København alligevel valgte at beholde pengene selv.

Beslutningen blev truffet af medlemmerne på partiforeningens generalforsamling den 10. marts, men har ikke været omtalt før nu.

I januar havde bestyrelsen som nævnt besluttet, at partiskatten fra Kabells skatteyderbetalte eftervederlag skulle doneres til et socialt formål uden for Enhedslisten. Planen var, at partimedlemmerne på generalforsamlingen skulle beslutte, hvilket projekt der skulle nyde godt af pengene.

»Det vigtige er, at pengene ikke kommer ned i partikassen,« fastslog Eva Milsted Enoksen fra Enhedslisten Københavns bestyrelse til Jyllands-Posten i januar, da køreplanen blev lagt.

Men partikassen var lige netop, hvor pengene havnede.

Et medlem stillede nemlig et ændringsforslag om at beholde de 131.000 kr. selv. I stedet for et socialt formål skulle beløbet »indgå i det regulære budget og bruges i det revolutionære arbejde,« som det var formuleret.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 59 for og 53 imod.

Daværende bestyrelsesmedlem, Eva Milsted Enoksen, talte imod beslutningen og havde selv foretrukket, at pengene blev doneret, sådan som bestyrelsen havde indstillet. Men hun har ingen moralske tømmermænd over, at de 131.000 kr. alligevel endte i EL's egen kasse.

»Det ændrer ikke på, at vi er imod dobbeltløn,« siger hun til Jyllands-Posten.

»Jeg synes personligt, at det havde været mere klart, hvis pengene ikke var gået ind i partikassen, men jeg synes ikke, at det er moralsk forkert eller noget i den retning. For mig var det vigtigste, at vi ikke fremadrettet kunne have situationer, hvor folk fik dobbeltløn. Det sørgede generalforsamlingen for ved at ændre vedtægterne,« siger Eva Milsted Enoksen.

Du sagde til mig i januar, at »det vigtige er, at de penge ikke kommer ned i vores partikasse.« Det var netop dér, de havnede. Hvordan har du det med det?

»I bestyrelsen havde vi den holdning, at det var bedst ikke at have noget med pengene at gøre, men flertallet på generalforsamlingen sagde, at pengene ikke var anderledes end alle de andre penge, vi får ind via partiskat.«

Er det ikke en smule hyklerisk, at I endte med at beholde pengene selv, når I er imod dobbeltløn?

»Nej, det synes jeg ikke.«

I januar var bestyrelsen meget kritisk over for at modtage dem...

»Altså, vi synes, det havde været bedre at gøre noget andet, men det er ikke det samme som hykleri. Vi blev nedstemt,« siger Eva Milsted Enoksen, som selv ikke genopstillede til bestyrelsen på generalforsamlingen, men som stadig er udpeget til at udtale sig om Morten Kabell-sagen.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Enhedslistens erhvervsordfører i Folketinget, Pelle Dragsted, som var en af kritikerne af EL-borgmesterens dobbeltløn.

Forslaget om at beholde Morten Kabells partiskat var stillet af nuværende bestyrelsesmedlem Reinout Bosch fra Nordvest. I begrundelsen for forslaget citerede han bl.a. den romerske kejser Vespasian, der sagde »penge lugter ikke« - og dermed heller ikke penge fra en politikers dobbeltløn.

»Også i dag er det forkert at bedømme pengene efter, hvor de kommer fra, frem for på hvilken forandring de kan tilvejebringe. De penge, som vi som parti modtager gennem partiskatten, har alle oprindelse i det borgerlige demokratis privilegieskabende praksis. Det er derfor, at vi har partiskat. Derfor bør vi ikke skelne mellem de penge, der kommer fra den afgående borgmesters eftervederlag, og de andre penge der indgår i vores budget,« skrev Reinout Bosch.

Billede fra programmet til Enhedslisten Københavns generalforsamling: Sådan lød begrundelsen for, at partiet alligevel ikke skulle donere Morten Kabells partiskat til et socialt formål. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 59 for og 53 imod.

På generalforsamlingen gjorde medlemmerne det desuden klart, at Enhedslisten København er imod dobbeltløn til fuldtidspolitikere. Vedtægterne blev strammet i lyset af Kabell-sagen således, at en fuldtidspolitiker, der forlader politik til fordel for et vellønnet job, skal betale sit fulde eftervederlag i partiskat.

»Derved har vi sat en effektivt stopper for dobbeltløn,« skrev partiforeningen.

EL's nuværende teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, har på forhånd frasagt sig det eftervederlag, som hun har ret til, når hendes borgmesterperiode på Københavns Rådhus slutter.