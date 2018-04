K vil ophæve ulvefredning: »Det er nemt at sidde i København og synes at ulven er noget af det dejligste vi har«

Mandag blev en hunulv skudt og dræbt på en mark lidt uden for Ulfborg i Vestjylland. Det har pustet gevaldigt til debatten om, hvordan Danmark skal håndtere de danske ulve, idet mange borgere føler sig utrygge ved at skulle leve side om side med de vilde rovdyr.

Regeringspartiet, De Konservative, er ikke i tvivl om, hvordan det mener, situationen skal løses. Således opfordrer miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), til, at fredningen af ulven skal ophæves »så hurtigt som overhovedet muligt.« Det skriver DR.

Skuddræbt ulv skal udstoppes

Partiets landbrugs- og fødevareordfører, Orla Østerby (K), mener desuden, at politikerne bør tage landmændenes bekymringer langt mere alvorligt.

»Danmark er for lille til ulven. Den er blevet så stort et problem i det vest- og nordjyske, at borgerne i området må ændre adfærd, og det er rigtig skidt. Det er nemt at sidde herovre i København og synes, at ulven er noget af det herligste her på jorden,« siger han til DR.

Ulven er som en del af EU's habitatdirektiv fuldstændig fredet i Danmark, og det er altså ikke op til de danske politikere alene at ophæve fredningen. Orla Østerby (K) er dog mere end klar til at tage kampen op med EU, hvis det skulle blive aktuelt. Han mener, at Danmark bør overbevise EU om, at vores land er for lille til at have ulve gående frit i naturen, og ifølge ham bør en fredning komme an på en prøve.

JP mener: Kampen om ulven er den nye værdikamp

I forbindelse med drabet på ulven i Ulfborg udtalte Esben Lunde Larsen, at selvom dyrene ifølge ham ikke hører til i den danske natur, så er selvtægt aldrig i orden. Han har i stedet for bebudet, at han i EU vil arbejde for, at fredningen bliver ophævet.

Liberal Alliance er enig i at ulvefredningen skal ophæves. Partiet foreslår desuden, at det skal gøres lovligt at skyde en ulv, hvis den bevæger sig inden for 50 meters afstand af husdyr, 200 meters afstand af driftsbygninger og 300 meters afstand af beboelse.

Både Konservative, Liberal Alliance og flere andre partier samt en række interesseorganisationer fordømmer dog selvtægt og kybskytteri mod ulvene.

Miljøminister efter ulvedrab: Selvtægt er ikke i orden

En 66-årig mand er anholdt for at have skudt ulven ved Ulfborg, men nægter sig skyldig.