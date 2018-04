Skuddræbt ulv skal udstoppes

Ulven, der mandag blev fundet dræbt af skud på en mark nær Ulfborg i Vestjylland, skal onsdag obduceres af eksperter fra DTU Veterinærinstituttet.

Efter obduktionen er det planen, at den dræbte ulv skal udstoppes og udstilles på Zoologisk Museum.

- Vi tog skindet af den og tog røntgenbilleder i går. I dag (onsdag, red.) skal ulven så obduceres, siger dyrlæge Mariann Chriél, DTU Veterinærinstituttet.

Selv om obduktionen ikke formelt er foretaget, er det ifølge dyrlægen tydeligt, hvad der er dødsårsagen.

- Den er død, efter at en enkelt kugle fra en riffel er trængt igennem dens krop, siger Mariann Chriél.

Det er endnu for tidligt at fastslå ulvens alder. Men ifølge Mariann Chriél er der tale om en hunulv, der ikke tidligere har været drægtig.

Dermed er det nærliggende at tro, at der er tale om en af de hvalpe, som kom til verden sidste år.

Det skete, efter at en han- og en hunulv dannede par og slået sig ned i et plantageområde i Vestjylland.

Ulvefamilien omtales også som Stråsø-koblet, og det menes, at der er op til seks hvalpe. Flere af dem er set strejfe rundt i området.

En 66-årig mand sigtes for at have skudt ulven.

Han har ikke ønsket at fortælle politiet ret meget, men nægter at have skudt ulven, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet anholdt manden på baggrund af et vidnes observationer.

Han er sigtet for overtrædelse af jagtloven, idet der ikke er fastsat jagttid på ulve.

Det er politiets vurdering, at der foreligger flere overtrædelser af jagtloven og bekendtgørelsen om artsfredning.

Flere organisationer har taget skarpt afstand fra selvtægt, blandt andet Danmarks Jægerforbund.

- Det er et meget alvorligt lovbrud og vanvittigt eksempel på selvtægt, siger forbundets formand, Claus Lind Christensen, i en kommentar.

Hvis det viser sig, at et af forbundets medlemmer står bag, får det konsekvenser, varsler formanden.

- Hvis manden bliver dømt, og samtidig er medlem hos os, ja, så kører vi en eksklusionssag, siger han.