LA vil have »uretfærdig« arveafgift sænket

Hos Liberal Alliance vil man arbejde hen imod at få arveafgiften sænket på den næste finanslov.

Det oplyser Joachim B. Olsen (LA) lørdag morgen på Twitter.

»Arveafgiften er ganske enkel uretfærdig,« skriver han bl.a.

Forsker undsiger regeringens lempelse af arveafgift

Mens ægtefæller i dag ikke skal betale arveafgift, skal bl.a. børn og samlevere betale 15 pct. af arven til statskassen som afgift, hvis beløbet vel at mærke overstiger bundfradraget på 289.000 kr.

»Når almindelige mennesker tjener penge, går mange af dem til forbrug, de betaler moms og høje skatter, og når de så skal herfra, kommer staten og tager 15 pct. af det, de efterlader til deres børn. Det synes vi er uretfærdigt,« uddyber Joachim B. Olsen over for TV 2.

På længere sigt vil man hos Liberal Alliance gerne have afgiften afskaffet helt.

Til de kommende finanslovsforhandlinger går man dog efter at få den mindsket til at starte med, da der ellers er tale om »for stor en post«.

Det er ifølge Joachim B. Olsen underordnet, om bundfradraget til en start bliver hævet, eller om man vælger at sænke procentsatsen, som man eksempelvis allerede har gjort det med bo- og gaveafgiften, der gradvist nedsættes fra 15 til 5 pct. frem mod 2020.

Spørg om penge: Arv modtaget fra udlandet er som udgangspunkt afgiftsfri

Hos Dansk Folkeparti er man ikke afvisende over for forslaget, oplyser finansordføreren i partiet, Rene Christensen, til TV 2.

Det er man derimod hos SF, hvor finansordfører Lisbeth Bech Poulsen synes, »at den nuværende arveafgift ligger på et fornuftigt niveau for mindre arveformuer,« mens den for større formuer burde være højere. Det fortæller hun til TV 2.