Overblik: Det siger de om den nye skilsmisseaftale

Alle Folketingets partier har tirsdag indgået en aftale om et helt nyt skilsmissesystem. Omtrent hver tredje barn oplever, at forældrene går fra hinanden.

Overblik: Her er punkterne i det nye familieretlige system

Her er et overblik over de politiske kommentarer i forbindelse med præsentationen af aftalen:

Børne- og socialminister Mai Mercado (K):

- Vi er blevet enige om et nyt familieretligt system, som i højere grad tager højde for børnenes behov.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Facebook:

- Jeg er glad for, at alle Folketingets partier er med i aftalen. Godt at familierne fremover bliver mødt af et system, der ikke optrapper konflikten, men gør en svær situation mindre svær.

Venstres socialordfører, Carl Holst:

- Det har været vigtigt for Venstre, at systemet tager hensyn til de mange tusinde familier, der selv finder løsninger. De skal mødes med hurtige og enkle forløb med respekt for deres egne ønsker.

Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil:

- Den nye skilsmisseaftale bliver bedre til at håndtere familier, der er i meget konflikt.

- Vi deler det op i rød, gul og grøn. Så familier i grøn, som er meget enige, kan få flere rettigheder. Det gamle system var baseret på "one size fits all", men kunne hverken håndtere de grønne eller røde. Det bliver bedre for alle parter nu.

Enige forældre kan fremover dele skilsmissebørns bopæl mellem sig

SF's socialordfører, Trine Torp:

- Langt færre børn skal opleve at komme i klemme i lange slagsmål mellem forældre, der selv er ulykkelige og desperate.

Enhedslistens socialordfører, Maria Reumert Gjerding:

- Det er helt sikkert ikke Enhedslistens kop te, at der også bliver indført en refleksionsperiode, som minder om en gammeldags separationsperiode.

- Men heldigvis har vi fået afværget et forslag om obligatoriske samtaler før skilsmisse og i stedet sikret tilbud om rådgivning til alle par med fælles børn – gifte eller samlevende.

Liberal Alliances familieordfører, Laura Lindahl:

Par med børn må fremover vente tre måneder på skilsmisse

- Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at det ikke er vores kop te med en obligatorisk tænkepause. Men vi mener, at det er afgørende, at vi får et nyt system til gavn for de børn, der kommer i klemme. Det her er kompromiset.

Dansk Folkepartis børneordfører, Pernille Bendixen:

- Tid til eftertanke er vigtigt. Det er aldrig skadeligt at tænke sig om. Hverken for forældrene eller børnene.