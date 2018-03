Løkke om truende storkonflikt: Jeg tænker slet ikke i regeringsindgreb

»Spørgeren vil gerne diskutere overenskomforhandlinger. Det vil jeg ikke.«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen afviste i kontante vendinger at blande sig i de igangværende overenskomstforhandlinger på det offentlige område - forhandlinger, som nærmer sig en truende storkonflikt med strejke og lockout af over 440.000 offentligt ansatte i både stat, kommuner og regioner.

Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper mente ikke, at Løkkes svar gav nogen særlig tryghed til de offentligt ansatte. Foto: Jens Dresling

Under Folketingets spørgetime tirsdag ville Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, have statsministeren til at garantere, at et eventuelt regeringsindgreb ikke bliver »ensidigt til arbejdsgivernes fordel« sådan som det ifølge Skipper var under lærerlockouten i 2013.

Men så langt er statsministeren slet ikke nået, svarede han:

»Jeg tænker slet ikke i indgreb. Hvad skulle jeg gribe ind over for? Der er forhandlinger i gang,« sagde Løkke og understregede, at han håber stærkt på, at parterne finder en løsning, som afværger storkonflikten.

»Alle kommer til at tabe, hvis der udbryder storkonflikt,« fastslog han.

Pernille Skipper spurgte også, om der allerede på nuværende tidspunkt har været drøftelser i regeringen om et eventuelt kommende regeringsindgreb. Men heller ikke her var der bid. Løkke fandt det »utidigt« at blande sig i Forligsinstitutionens forsøg på at mægle mellem ansatte og arbejdsgivere.

»Overenskomstforhandlinger er noget, der føres mellm parterne, og jeg er ikke nogen part.«

»Det er disrespektfuldt over for den danske model, hvis jeg skulle stå her og diskutere overenskomster,« sagde han og afviser dermed at svare på spørgsmålet.

Samtidig opfordrede han − i øvrigt ligesom S-formand Mette Frederiksen har gjort − sine politiske kolleger til at holde sig tilbage med at udtale sig om forhandlingerne.

»Det øger blot sandsynligheden for, at løsningen skal findes i Folketinget (underforstået ved et indgreb, red.) end i Forligsinstitutionen,« sagde Løkke.

De ansattes faglige organisationer har varslet strejke fra 4. april, mens arbejdsgiverne har svaret igen med omfattende lockout-varsler fra 10. april. Forligsmanden Mette Christensen har dog mulighed for at udskyde en eventuel konflikt i op til to gange 14 dage.

Efter en næsten fire uger lang lockout, der lukkede folkeskoler over hele landet greb den daværende SRSF-regering i konflikten med den siden så udskældte Lov 409, som bl.a. afskaffede lærernes forberedelsestid. Det skete, samtidig med at Thorning-regeringen forhandlede om en skolereform, som netop forudsatte, at lærernes arbejdstid blev lavet om. Ifølge kritikerne i eksempelvis Danmarks Lærerforening er der ingen tvivl om, at lovindgrebet dengang var forberedt.

Både SF og De Radikale har siden taget afstand fra indgrebet.

Aktuelt er Socialdemokratiet det eneste parti i oppositionen, der har undladt at kritisere arbejdsgivernes nuværende lockout-varsel. De Radikale stemte ganske vist for i KL, men fortrød dagen efter.