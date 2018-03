Mette Frederiksen er ikke velkommen til 1. maj i Aalborg

Hvis Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen havde regnet med at blive modtaget med åbne arme, må hun tro om igen.

Mandag meddelte hun, at hun skifter sin valgkreds i Ballerup ud med kredsen Aalborg Øst og dermed »vender hjem« til sin barndomsby ved Limfjorden.

Men modtagelsen fra fagbevægelsen er en kold skulder. LO i Aalborg ønsker nemlig ikke, at se Mette Frederiksen eller andre socialdemokrater på scenen til det store 1. maj-arrangement i Aalborg.

»Mette skal ikke tale 1. maj. Vi er med 99 procents sikkerhed i konflikt 1. maj, og Mette Frederiksen har ikke taget afstand fra lockouten eller garanteret, at Socialdemokratiet ikke vil støtte et regeringsindgreb mod vores medlemmer. Så er det klart, at vi ikke kan have hende som taler,« siger Allan Busk, formand for 3F i Aalborg til Jyllands-Posten.

»Mette skal ikke tale 1. maj. Vi er med 99 procents sikkerhed i konflikt 1. maj, og Mette Frederiksen har ikke taget afstand fra lockouten eller garanteret, at Socialdemokratiet ikke vil støtte et regeringsindgreb mod vores medlemmer. Så er det klart, at vi ikke kan have hende som taler,« siger Allan Busk, formand for 3F i Aalborg til Jyllands-Posten.

HK Nordjylland er helt på linje og sender dermed et klart signal til Socialdemokraterne:

»Når Mette Frederiksen ikke vil tage afstand fra et regeringsindgreb i den konflikt, der lurer i disse dage, og dermed vælger side med arbejdsgiverne, så vil det være et helt forkert signal at sende, at hun skulle stå og tale til arbejdernes internationale kampdag,« siger formand Mette Lyndgaard Petersen til TV2 Nord.

"Lockouten" af Mette Frederiksen blev vedtaget af fagbevægelsens 1. maj-udvalg, som arrangerer kampdagen, og på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag morgen tiltrådte LO Aalborgs bestyrelse officielt beslutningen. Der kommer slet ikke til at være politiske talere 1. maj, lyder det.

Mette Frederiksen var ellers inviteret til at tale, men den invitation er nu trukket tilbage. I stedet får kun repræsentanter fra fagbevægelsen adgang til talerstolen.

S-formanden er selv i Sverige onsdag og ønsker ikke at udtale sig om sagen, men Socialdemokratiets presseafdeling har sendt en skriftlig kommentar fra partisekretær Jan Juul Christensen:

»Vi har fået en invitation fra LO i Nordjylland, der gerne ville have Mette Frederiksen som taler 1. maj. Hvis den invitation er trukket tilbage, så er det jo sådan det er,« skriver han.

Mette Frederiksen har indtil videre − helt bevidst − holdt sig fra at kommentere de aktuelle overenskomstforhandlinger, som nu er endt hos forligsmanden. Hun har understreget, at den danske model skal have lov til at virke og kaldt det »utidig indblanding,« at partiledere på Christiansborg har blandet sig i konflikten. Samtidig har hun udtrykt et klart ønske om, at arbejdsmarkedets parter selv finder en løsning ved forhandlingsbordet, så storkonflikt og et eventuelt lovindgreb kan undgås.

Socialdemokratiets repræsentanter i KL og Danske Regioner har dog stemt for arbejdsgivernes lockoutvarsler af henholdsvis 250.000 og 80.000 kommunalt og regionalt ansatte.

Allan Kusk fra 3F medgiver, at det er en noget usædvanlig beslutning, at fagbevægelsen afviser en socialdemokratisk formand.

»Joh, men konfliktens motto er "nok er nok", og det er nok dér, vi er ved at være.«

»Vi er en fagforening. Vi skal ikke tage hensyn til, hvem der er kommende statsminister eller statsministerkandidat. Jeg er valgt af medlemmerne i 3F Aalborg − ikke af socialdemokraterne,« siger formanden.

1. maj-arrangementet i Aalborg afholdes i Kildeparken. Mette Frederiksen talte ikke selv sidste år, men hendes forgænger Helle Thorning-Schmidt har flere gange tidligere stået på hovedscenen i Danmarks fjerdestørste by.

I København er der ikke optræk til lignende problemer for S-formanden.

Mette Frederiksen er stadig velkommen på scenen til det store 1. maj-arrangement i Fælledparken, oplyser formand for LO Hovedstaden Per G. Olsen.

Forventer du, at I vil invitere Mette Frederiksen til at tale?

»Ja.«

Han peger på, at det er en »historisk kendsgerning«, at de store, regeringsbærende partier normalt stemmer for lovindgreb i konflikter.

»Men det er klart, at vi vil se på, hvor afbalanceret lovforslaget er, hvis det kommer så vidt. Og det er klart, at hvis det er helt ude i hegnet, så vil vi begynde at røre på os,« siger Per G. Olsen.

Men skal det have indflydelse på, hvem der skal tale 1. maj?

»Nej, sådan ser vi det ikke.«