Mette Frederiksen skifter valgkreds og vender hjem

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kommer ved næste folketingsvalg til at stå på stemmesedlen for vælgerne i Nordjylland.

Hun vender dermed hjem til sin barndomsby, Aalborg, da hun skifter sin valgkreds i Ballerup ud med den i Aalborg øst.

- Jeg vil gerne søge at blive folketingskandidat i min gamle kreds i Aalborg. Socialdemokratiet står stærkt i Nordjylland. Nu vil vi forsøge at gøre det socialdemokratiske mandat i Nordjylland endnu stærkere, skriver Mette Frederiksen om beslutningen på sin Facebookside.

Mette Frederiksen er født i Aalborg, gik i folkeskole i Aalborg, fik sin studenterhue fra Aalborg Gymnasium og tog sin bachelor i administration og samfundsfag ved Aalborg Universitet.

- Jeg har set byen forandre sig. Men selv om meget er forandret, er det i Aalborg og Nordjylland, jeg føler mig hjemme, skriver hun videre.

Mette Frederiksen beholder trods skiftet af kreds sin private bopæl i Ballerup.

Formanden for Socialdemokratiet i Nordjylland, Mogens Vestergaard, er positiv over for, at Mette Frederiksen nu stiller op i det nordjyske.

- Det bliver spændende at have en partiformand og en muligt kommende statsminister blandt vore folketingsmedlemmer.

- Jeg er sikker på, at Mettes popularitet og autenticitet vil gøre, at hun kan trække flere stemmer til partiet i Nordjylland, siger Mogens Vestergaard til Nordjyske Stiftstidende.

Mette Frederiksen udtrykker på Facebook taknemmelighed over for kredsen i Ballerup, som hun altså forlader ved næste folketingsvalg.

- Jeg har boet i Ballerup i mange år og er glad for det. For 20 år siden gav de mig chancen for at blive valgt til Folketinget. Jeg skylder min kreds et stort tak, skriver hun.