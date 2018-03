Ballade i Slagelse: Borgmester har opsagt aftale efter nepotisme-beskyldninger

Beskyldninger om ”nepotisme” og ”kammerateri” fra oppositionen er blevet for meget for siddende socialdemokratiske borgmester i Slagelse, John Dyrby Paulsen.

I en mail til de ledende skikkelser i Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale i Slagelse byråd, opsiger han den brede samarbejdsaftale, der indbefattede en fælles retning mellem alle partierne i kommunen.

Fællesaftalen blev indgået efter, at John Dyrby Paulsen og Villum Christensen fra Liberal Alliance højst usædvanligt blev enige om at dele borgmesterposten i Slagelse mellem sig.

Byrådsmedlem i Slagelse for Dansk Folkeparti Ann Sibbern har offentliggjort mailen fra John Dyrby Paulsen på sin Facebook-side og skriver samtidigt:

»Det er ligesom en børnehave, hvor der praktiseres konsekvenspædagogik- når de uartige børn ikke opfører sig ordentligt, så får de skæld ud og efter gentagne gange med skældud, så er det udenfor døren. Sådan oplever flertalsgruppen pædagogik i samarbejdet.«

Mailen fra John Dyrby Paulsen begynder således:

»Vi har i AFIØ-valggruppen drøftet samarbejdet med jer i forlængelse af vores samarbejdsaftale af 8/12-17, og vi er alle enige om, at vi ikke finder, at I har levet op til samarbejdsaftalen.«

Herefter nævner den siddende Slagelse-borgmester i punktform, hvordan bl.a. personforfølgelse af et byrådsmedlem, udokumenterede beskyldninger om nepotisme og kammerateri i en sag om offentlig udbud af et grundstykke, samt Venstres borgmesterkandidats anklagende skriverier på Facebook har været udslagsgivende for beslutningen.

»På den baggrund anser vi samarbejdsaftalen for ophørt, og vi vil internt drøfte de fremadrettede muligheder for organisering af samarbejdet, herunder organisering af arbejdet i byrådet,« slutter mailen.

Ann Sibbern mener, at det er et meget ærgerligt træk fra borgmesterens side.

»Jeg oplever samarbejdet som okay, og jeg synes, at det er rigtig ærgerligt for det videre arbejde, som jeg nu er lidt bekymret for, hvor lander,« siger hun.

DF-politikeren stiller sig også uforstående over for borgmesterens kritik.

»Jeg kan ikke forstå hans kritik. Jeg vil ikke kommentere på de enkelte sager, som han nævner, men havde det ikke været de sager, som han havde brugt som undskyldning, så havde det været noget andet, han havde brugt til at opsige samarbejdet med, er jeg ret overbevist om,« fortæller hun.

Ann Sibbern medgiver, at det er vigtigt, at man har fokus på den førte politik og ikke personer, men hun mener også, at der skal være plads til, at partierne kunne have forskellige holdninger i det brede samarbejdsaftale, som nu ikke er mere.