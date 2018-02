JP-brugerne om dobbeltstraf: »Loven skal være lige for alle, alle steder«

Kriminalitet, der er begået i en ghetto, skal straffes dobbelt så hårdt.

Det er et centralt punkt i regeringens udspil om parallelsamfund. Det skriver Berlingske.

Juraprofessor om dobbeltstraf-udspil i ghettoer: »Det er ikke nødvendigt, at politikerne blander sig så konkret«

Endvidere skal visse overtrædelser, der i dag straffes med bøde, kunne give fængselsstraf i de pågældende dobbeltstraf-zoner, som bliver bestemt af politiet.

Advokat Birgitte Eiriksson fra tænketanken Justitia siger til avisen, at strafzonerne går imod princippet om lighed for loven.

Professor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Anette Storgaard, mener ikke, at det er nyt, at man ikke bliver behandlet lige for loven. Allerede i dag har domstolene nemlig mulighed for at straffe borgere hårdere, hvis de er tilknyttet en rocker- eller bandegruppering.

Billedbrøler: Venstre brugte billede af populært hotel i ghettokampagne

Jyllands-Postens brugere på Facebook lader dog til at være mest enig med Birgitte Eiriksson.

Således skriver Morten Høeg fra Bagsværd i et kommentarspor under historien om dobbelt straf for kriminalitet begået i ghettoer på Jyllands-Postens Facebooks side:

»Samme overtrædelse skal medføre samme straf, uanset, hvor den er begået. Hvis man skal noget, så skulle man tage og hæve straffen for visse forbrydelser, specielt personfarlig kriminalitet. Men det skal så gælde for hele landet. Alt andet vil være urimeligt!«

Han bakkes op af Zeki Laurent Sadic fra Tølløse, der skriver, at »i en retsstat er alle borgere ellers lige for loven. Vi kan konstatere, at regeringen ikke mener, at Danmark skal være en retsstat længere.«

Michael Tolstrup kalder ligefrem udspillet for »vanvittigt« og pointerer ligeledes, at »loven skal være lige for alle, alle steder.« Han kalder også forslaget for symbolpolitik, og han mener, at man i stedet bør fokusere på lokale politistationer.

R om ghetto-udspil: Det er den sikre måde, at lave bandemedlemmer på

Det er dog ikke alle, som er uenig i udspillet. Hvis man ser bort fra kommentarsporet og kun ser på emoji-reaktioner, så har omkring 70 pct. nemlig reageret med knappen ”synes godt om.”

Agnete Greibe F. Lynning fra Rønde mener også, at grundtanken i udspillet er god, men at det ikke bør være geografiske zoner, som afgør om en forbrydelse skal give dobbelt straf, men at »det må da være den kriminelles bosted, der er gældende.«

Thorkild Knudsen fra Odense høster desuden meget ros for følgende retoriske spørgsmål: »Altså f.eks. i Gentofte, hvor der begås meget økonomisk kriminalitet?«

Det præcise udspil vil blive præsenteret torsdag.