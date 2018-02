Juraprofessor om dobbeltstraf-udspil i ghettoer: »Det er ikke nødvendigt, at politikerne blander sig så konkret«

Kriminalitet, der er begået i en ghetto, skal straffes dobbelt så hårdt.

Regeringen vil indføre dobbelt straf for kriminalitet i ghettoområder

Det er et centralt punkt i regeringens udspil om parallelsamfund, som bliver præsenteret senere i denne uge. Det skriver Berlingske.

Endvidere skal visse overtrædelser, der i dag straffes med bøde, kunne give fængselsstraf i de pågældende dobbeltstraf-zoner, som bliver bestemt af politiet.

Advokat Birgitte Eiriksson fra tænketanken Justitia siger til avisen, at strafzonerne går imod princippet om lighed for loven.

Professor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Anette Storgaard, mener ikke, at det er ganske nyt, at man ikke bliver behandlet lige for loven.

Jurist: Dobbeltstraf i ghettoer er udansk

»Det er ikke altid alle, der altid straffes lige for ligeartet kriminalitet. Det findes også nu mulighed for i straffeloven for strengere straf over for rocker – og bandemedlemmer,« siger hun.

Anette Storgaard finder det derimod interessant, hvordan dobbeltstraffen skal komme til udtryk i retten.

»Hvis man får fordoblet sin forskyldte straf på 30 timers samfundstjeneste, så giver det 60 timers samfundstjeneste og altså ingen fængselsstraf, som jeg ellers forstår, der er lagt op til,« siger hun.

Endvidere mener hun ikke nødvendigvis, at domstolene mangler værktøjer til at kunne give højere straffe.

»Strafferammerne for tyveri og hærværk for eksempel, de er jo ganske brede. Så der er jo allerede mulighed for - fra domstolenes side - at variere dommene alligevel, uden at politikerne går ind og blander sig så konkret,« fortæller Anette Storgaard.

Fra det, der er kommet ud om regeringens nye udspil, fremgår det, at straffen for visse kriminalitetsformer i en periode skærpes markant.

Det skal blive interessant at se, hvilke kriminalitetsformer som skal omfattes af det nye udspil, siger Storgaard.

»Skal man for eksempel have dobbeltstraf for skatteunddragelse eller have fordoblet sin fartbøde, hvis man bliver taget for at køre for stærkt i en zone med dobbeltstraf,« spørger Storgaard retorisk.