Kriminalitet der er begået i en ghetto skal straffes dobbelt så hårdt.

Det er et centralt punkt i regeringens udspil om parallelsamfund, som bliver præsenteret senere på ugen. Det skriver Berlingske.

Ghettoområde: Dobbelt straf for mindre kriminalitet løser ikke noget

Endvidere skal visse overtrædelser, der i dag straffes med bøde, kunne give fængselsstraf i de pågældende dobbeltstraf-zoner, som bliver bestemt af politiet.

Det nye udspil vækker ikke just begejstring hos De Radikale.

»Vi oplever det, som en ny gang omgang symbolpolitik,« siger retsordfører for De Radikale, Zenia Stampe.

Hun påpeger, at De Radikale ikke nødvendigvis er »afvisende i forhold til strafskærpelser,« men at strafferammen for en række forbrydelser allerede er hævet, eller at man er i gang med det, og at zoner med dobbeltstraf kan gå ud over de »allermindste fisk,« som ikke er hårde kriminelle, og som gerne skal kunne nås igennem forebyggende arbejde.

»De småkriminelle risikerer at få meget lange og hårde straffe for mindre forseelser. Som kriminalforsorgen er organiseret i dag, bliver de her unge mennesker – som begår kriminalitet i ghettoområder – som regel fængslet i bandeafsnit, der er organiseret efter bande,« påpeger hun og fortsætter:

Juraprofessor om dobbeltstraf-udspil i ghettoer: »Det er ikke nødvendigt, at politikerne blander sig så konkret«

»Et ungt menneske, som har begået en relativ begrænset forseelse, kan pludselig ende på et bandeafsnit i lang tid sammen med hårdkogte bandemedlemmer, og så må man spørge sig selv: bliver han mere eller mindre kriminel af det? Derfor bekymrer det os med denne strategi med dobbelt straf.«

Stampe mener, at ressourcerne bruges forkert med de nye udspil, og at udspillet ikke skaber mindre kriminalitet, men i stedet flere bandemedlemmer.

»Man er villig til at bruge uanede ressourcer på at spærre folk inde, men jo slet ikke tilsvarende på at arbejde kriminalpræventivt, som er det – vi får at vide fra fagfolk, politiet og kriminalforsorgen – der virker, hvis man skal til roden af problemet,« slutter hun.