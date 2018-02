På få dage er situationen i den syriske borgerkrig gået fra ondt til værre.

I det oprørskontrollerede østlige Ghouta nær hovedstaden Damaskus sønderbomber Assads styrker civile i en sådan grad, at situationen nu beskrives som den værste i den syv år lange konflikt. Og i den kurdiske Afrin-enklave i det nordøstlige Syrien har tyrkisk militær indledt en længere offensiv mod de kurdiske YPG-styrker, som angiveligt har kostet hundredvis af civile livet. Senest har også prosyriske militsgrupper, der er loyale over for Bashar al-Assads regime, kastet sig ind i kampene i et forsøg på at imødegå Tyrkiets angreb.

Den voldsomme eskalering og de mange civile ofre får nu Enhedslisten til at kalde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i samråd om, hvordan Danmark og det internationale samfund kan få standset blodbadet og fordømme de civile drab.

»Det er helt forfærdeligt, hvad der foregår af uhyrligheder i Syrien lige nu,« siger Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, og opfordrer regeringen til at sige klart fra over for både Tyrkiet, men også Rusland, som støtter Assad-regimet militært.

»Den danske udenrigsminister bør tage bladet fra munden og fordømme disse forbrydelser og lægge yderligere pres på Rusland og vores Nato-allierede Tyrkiet for sikre, at konflikten ikke eskalerer yderligere,« siger han.

Selvom der er stærke, internationale kræfter på spil i konflikten, mener Nikolaj Villumsen godt, at Danmark kan gøre en forskel. Eksempelvis ved at øve indflydelse og lægge politisk og økonomisk pres på Putin. Det kunne være ved at afvise den russiske gasrørledning gennem Østersøen, Nord Stream 2, hvilket ville genere Putin og ramme en række russiske oligarker på pengepungen.

»Jeg håber, at udenrigsministeren vil sætte sig i spidsen for at få lagt et pres gennem EU, hvor en oplagt mulighed ville være at afvise Nord Stream 2,« siger Nikolaj Villumsen.

Civile redningsfolk har bjærget en mand, der blev såret i luftangreb i det belejrede Østghouta. Hundredvis meldes såret og dræbt i de intensive bombardementer og sammenstyrtede huse. Foto: AFP/ABDULMONAM EASSA

Ghouta har været belejret af regeringstropper i fire år uden tilstrækkelig mad- og medicinhjælp. Men den seneste tid har Assads styrker støttet af russisk luftvåben strammet grebet med vilkårlige luftangreb og intens artilleribeskydning.

Østghouta Østghouta, som har været under bejlring i flere år, grænser op til Syriens hovedstad Damaskus.

I efteråret blev det ca. 100 kvadratkilometer store område egentlig udpeget som de-eskaleringszone af Tyrkiet, Rusland og Iran, den syriske regerings nærmeste allierede. Men 2018 er begyndt ekstremt blodigt.

Østghouta kontrolleres af militante, islamistiske grupper. De to største er Jaish al-Islam og Failaq al-Rahman, som også bekæmper hinanden indbyrdes.

Regimet og dets allierede tæppebombede tirsdag for tredje dag i træk det oprørskontrollerede Østghouta. Mindst 470 meldes såret, og mindst 127 civile er blevet dræbt i løbet af få dages offensiv, meddelte observatørgruppen Syrisk Observatorium for Menneskerettigheder mandag.

Yderligere 45 omkom tirsdag efter en ny bølge af angreb. Over 50 børn skal være blandt de dræbte, og tabtallene ventes kun at stige i takt med, at flere dræbte graves frem fra ruinerne.

I takt med at luftangrebene tager til øger de militante oprørsgrupper i området ligeledes deres artilleribeskydning af andre Damaskus-forstæder, skriver New York Times.

Nødhjælpsorganisationer som Røde Kors og Unicef melder om en yderst desperat humanitær situation i Ghouta-området, hvor FN anslår, at op mod 400.000 civile er omringet af kamphandlinger og konflikt i området landsbyer og enkelte større byer.

Tidligere har Assad-regimet slået civile ihjel med kemiske angreb med saringas i kampen for kontrol over området. Og alene i denne uge er syv hospitaler i området blevet bombet ifølge lokale rapporter.

En russisk-produceret kamphelikopter fra det syriske militær kaster vilkårligt bomber over det sønderbombedede Arbin i Ghouta-området den 20. februar 2018. Foto: AFP/AMER ALMOHIBANY

Ifølge Sune Haugbølle, lektor og mellemøstekspert ved Roskilde Universitet, sætter Assad-regimet alt ind på at erobre Ghouta på grund af området strategisk vigtige placering tæt på hovedstaden, og fordi det er et af de få områder, hvor oprørere stadig har kontrollen.

Der er endnu ikke fastsat en dato for samrådet med udenrigsminister Anders Samuelsen.

Han skal i forvejen i samråd om den 1. marts om, hvad regeringen vil gøre i forhold til Tyrkiets angreb på Afrin.

